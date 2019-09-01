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Президент Польши обеспокоился «имперскими тенденциями» в Европе

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Фото: ТАСС/Zuma
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Президент Польши Анджей Дуда выразил обеспокоенность в связи с, по его словам, ростом имперских тенденций в Европе. Такое заявление он сделал в воскресенье, 1 сентября, во время мероприятий, посвященных 80-й годовщине нападения фашистской Германии на республику, послужившего началом Второй мировой войны.

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Дуда отметил, что, несмотря на развитие цивилизации, и сегодня происходят случаи этнических чисток и геноцида. «В последнее время даже в Европе мы имеем дело с возвращением имперских тенденций с попытками изменения границ силой, с нападениями на другие страны, с отбиранием их земель, с захватом граждан», — отметил польский лидер, не уточнив, какие именно события он имеет в виду.

По его мнению, опыт Второй мировой войны должен научить Европу тому, что войны можно было бы избежать, если страны выступили бы против лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «его маниакальных имперских идей». В частности, Дуда предположил, что если бы мировое сообщество обратило внимание на проблемы отношения к евреям в Германии, то нападение на Польшу могло бы не произойти.

«Наша ответственность перед обществом заключается в том, чтобы никогда больше не дошло до военной агрессии, чтобы драма Второй мировой войны, которую пережил весь мир, никогда больше не повторилась», — добавил президент Польши. Его слова приводит ТАСС.

Ранее 1 сентября Анджей Дуда заявил, что Варшава претендует на еще одни репарации от Германии по итогам Второй мировой войны.

В воскресенье, 1 сентября, в Польше проходят памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине нападения фашистской Германии на страну. В Велюнь — город, который первым подвергся нападению, — приехал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Он заявил, что Берлин не забудет эту страницу истории и берет ответственность за преступления фашистов, а также принес извинения на польском языке.

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