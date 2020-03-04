Заправят интеллектом: машины будут предупреждать о нарушениях ПДД

Автомобили, собранные в России, планируется оснащать системами оповещения водителя о потенциальном нарушении ПДД. ГОСТ о требованиях к таким комплексам примут до конца октября 2020 года, сообщили «Известиям» в Росстандарте. Технические возможности автопроизводителей позволяют реализовать такой функционал, то есть научить машины распознавать дорожную разметку, знаки и светофоры, уже сегодня. Потенциальный рынок устройств оценивается в 40–60 млрд рублей в год, отмечают эксперты. При этом возможности для снижения аварийности с помощью повышения штрафов фактически исчерпаны.

Добавят интеллекта

На машины, собранные в РФ, позволят устанавливать системы помощи водителю, способные распознавать дорожные знаки, разметку и сигналы светофора. Это предусматривает новый национальный стандарт (ГОСТ Р) «Системы распознавания объектов инфраструктуры...», с которым ознакомились «Известия».

Заместитель гендиректора по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» (разработчик документа) Денис Ендачев сообщил «Известиям», что ГОСТ уже прошел публичное обсуждение, выполнена его корректировка в соответствии с замечаниями автопроизводителей и сейчас находится на стадии утверждения. В Росстандарте уточнили, что документ планируется принять в конце октября.

Стандарт описывает технические характеристики системы распознавания объектов инфраструктуры (СРОИ), методы ее испытаний и функционал. «Видеть» дорожные знаки, светофоры и разметку она будет с помощью специальных камер, данные от них проанализирует вычислительный модуль и передаст водителю на экран или звуковым сообщением. Система сможет работать при скорости машины до 150 км/ч. Дальность обнаружения дорожных знаков и сигналов светофора должна составлять от 30 до 100 м. Нововведение не предполагает оснащения датчиками и другими устройствами сами элементы дорожной инфраструктуры.

Из документа следует, что системы можно будет устанавливать на транспорт категорий M (легковые автомобили, автобусы, троллейбусы) и N (грузовики). При этом речь идет об уровнях автоматизации машин от нулевого до второго. То есть применяться оборудование должно как на обычных авто, так и на транспортных средствах (ТС) с автопилотом. На беспилотные ТС действие ГОСТа распространяться не будет.

Разработчикам рекомендуется предусмотреть несколько уровней предупреждения — в зависимости от того, насколько действия водителя угрожают безопасности движения. Так, в случае грубых нарушений ПДД (например, нарушение правил проезда перекрестка) водитель будет уведомляться об этом как визуально, так и с помощью аудиосообщений и тактильного воздействия — вибрацией руля или сиденья.

В проекте стандарта отмечается, что у начинающих водителей будут востребованы функции предупреждения даже о незначительных нарушениях, поскольку новички могут совершать их непреднамеренно. Но опытных автомобилистов излишнее информирование будет раздражать, что «чаще всего приводит к отключению системы». В качестве выхода из ситуации разработчики ГОСТа предлагают предусмотреть возможность гибкой регулировки интерфейса, позволяющей водителю подстроить систему под себя. Второй вариант — применение специальных алгоритмов для анализа стиля вождения и допускаемых ошибок, чтобы выдавать только нужные подсказки.

Карман тянет

Усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS, Advanced Driver Assistance System) бурно развиваются во всём мире. По данным портала Nyse News Times, глобальный рынок таких устройств вырастет к 2025 году до $84 млрд против $30,7 млрд в 2018-м.

По словам Дениса Ендачева, сейчас автопроизводители уже «рассматривают применение СРОИ в разрабатываемых моделях транспортных средств».

В группе «ГАЗ» сообщили «Известиям», что создание подобных систем начнется в ближайшее время. В частности, возможность распознавания отдельных объектов инфраструктуры будет реализована на модели «Газель NN», вывод которой на рынок запланирован на 2021 год.

В «АвтоВАЗе» отказались от комментариев. В «КамАЗе» и Sollers, а также российских представительствах Volkswagen, Renault, Toyota, Nissan, Hyundai на момент публикации не ответили на запросы.

Руководитель проекта транспортной инфраструктуры «Сколково» Кирилл Жанайдаров считает, что технических проблем с созданием устройств, которые смогут распознавать светофоры, знаки и разметку, не возникнет.

— Похожие системы уже устанавливаются на некоторые премиальные марки машин. Они предупреждают водителя о риске столкновения (в том числе вибрацией руля), удерживают машину в полосе движения, сохраняют дистанцию перед впереди идущим автомобилем, помогают парковаться и так далее, — сказал он «Известиям».

Но эксперт уверен, что решить проблему взаимодействия машины с окружением не получится без вложений в саму инфраструктуру и развитие технологии V2X (обмен данными между автомобилем и дорожными объектами). Кирилл Жанайдаров пояснил, что в сложных погодных условиях эффективность предложенных в ГОСТе систем резко снижается. А ошибочные извещения будут только повышать риск ДТП.

С этой точкой зрения согласны в «Киа Моторс Россия и СНГ». В компании сообщили «Известиям», что в ряде моделей корейского бренда реализованы технологические решения, позволяющие считывать дорожные знаки, разметку и окружающую обстановку. Но для распознавания всех объектов необходимо создание общей городской цифровой инфраструктуры, разработка единых стандартов и протоколов, а также развертывание сетей 5G, отметили в пресс-службе автопроизводителя.

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Максим Худалов считает высокой вероятность того, что установка системы для распознавания знаков, разметки и светофоров в ближайшие 7–10 лет станет обязательной для всех новых автомобилей в РФ.

— Возможности для снижения аварийности в городской черте с помощью повышения штрафов фактически исчерпаны, поэтому следующим шагом будет внедрение искусственного интеллекта, — отметил он.

Потенциальный объем рынка таких устройств в России эксперт оценивает в 40–60 млрд рублей в год. В качестве примера Максим Худалов привел навигатор «Яндекс.Авто», которым в ближайшие пять лет планируется оснастить 2 млн машин Lada, Renault и Nissan. Цена устройства — около 30 тыс. рублей. Но стоимость системы по распознаванию дорожной разметки, знаков и светофоров будет выше, полагает эксперт.