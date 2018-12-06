Лежачий светофор и урна под землей: каким будет «Умный город»

Министерство строительства и ЖКХ приступило к отбору технологий для внедрения в пилотных городах проекта «Умный город». Рабочая группа ведомства 6 декабря проанализирует более 100 проектов (материалы к заседанию есть у «Известий») и представит стандарт «смарт-сити». В их числе — мобильные приложения для жителей и управляющих компаний, системы дистанционного сбора данных счетчиков, умные детские площадки и велодорожки, «лежачие светофоры», подземные мусорные баки и многое другое. Замглавы Минстроя Андрей Чибис рассказал «Известиям», что все проекты будут распределены по видам управленческих и инфраструктурных задач: важны как комплексные решения, так и точечные ноу-хау. Эксперты говорят, что необходимо выявить действительно эффективные предложения и исключить рекламу.

100 смарт-решений

В конце ноября все участники рабочей группы получили письмо за подписью замглавы Минстроя Андрея Чибиса с просьбой проанализировать проекты, размещенные на портале банка решений «Умного города» и до 1 декабря направить позицию о возможности их тиражирования по стране. Документ, содержащий более 100 технологий, есть у «Известий». Он направлен в Минэкономразвития, Минкомсвязь, аналитический центр при правительстве РФ и столичным властям. Чиновники и представители компаний должны проголосовать: принять или отклонить каждый из проектов. Параллельно Минстрой формирует список пилотных городов, где протестируют новые «фишки».

Как пояснил «Известиям» Андрей Чибис, ведомство собирает смарт-разработки, которые уже доказали свою эффективность.

— В ближайшее время все проекты будут типизированы по видам управленческих и инфраструктурных задач, решением которых они служат. При наличии какой-то конкретной городской проблемы из нескольких проектов можно будет выбрать наиболее подходящий по характеристикам, цене, срокам исполнения или иным критериям, — пояснил чиновник.

По его словам, Минстрою одинаково важны как комплексные решения, так и точечные ноу-хау. Главы городов будут сами выбирать, какой проект внедрить, опираясь на оценку потребителей и экспертов, а также на набор основных мероприятий стандарта «смарт-сити». Первую версию этого документа, включающего критерии отнесения городов к разряду «умных», ведомство также планирует представить на заседании.

«Умные» штучки

Проекты банка решений «Умного города» затрагивают жилищно-коммунальное хозяйство, обращение с отходами, развитие дворовых и общественных пространств, транспортную инфраструктуру, системы безопасности. Многие из них призваны упростить управление многоквартирными домами и процесс электронных голосований собственников. Компании предлагают внедрять платформы для расчетов в сфере ЖКХ на базе облачных сервисов и проекты дистанционного сбора данных со счетчиков. По мнению разработчиков, такие системы позволят избежать ошибок в начислениях за коммунальные услуги и повысить собираемость платежей.

Еще одно решение — мобильное приложение и веб-портал, предназначенные для инвентаризации дворов или общественных территорий. С их помощью можно создать цифровую копию пространства. На ее основе муниципалитеты посчитают, сколько денег на благоустройство реально необходимо.

Есть также проект «Цифровая школа», который позволит управлять меню в школьной столовой и системой безопасности в учебном заведении. Он предполагает усовершенствованную пропускную систему с видеоидентификацией на входе в здание.

Еще есть проекты, которые касаются управления отходами. Например, система для автоматизированной работы региональных операторов по обращению с бытовым мусором. С ее помощью можно отследить, забрал ли мусоровоз контейнер, и даже заглушить спецавтомобиль, если он сошел с маршрута.

Среди отдельных ноу-хау — подземные мусорные баки, благодаря которым улучшается эстетический вид города и пропадает необходимость постоянно обновлять контейнеры. Или — «умная» детская площадка. Это цифровое полотно, интерактивная зона, на которой дети могут выбрать одну из десятков игр. Например, «Классики» или «Детский пазл».

Для любителей активного отдыха предлагают создать умные велодорожки с интеллектуальной световой системой навигации, а на пути установить наклоненные урны, санузлы и душевые.

Еще одна технология — светофор под ногами: мигающая полоса дублирует сигнал основного устройства, повышая безопасность пешеходов. Кроме того, предлагается растиражировать городской интеллектуальный таксофон с функцией оплаты услуг ЖКХ.

Естественный отбор

Важно, чтобы каждая технология показывала финансовую эффективность, считает член рабочей группы, генеральный директор производственной компании «Большая Тройка» Артем Седов.

— Поскольку на этапе принятия проектов в банк решений «Умного города» не было никакой экспертизы, сейчас Минстрой намерен провести первичный отбор, отсеяв рекламу, — пояснил он «Известиям».

В реестре представленных проектов, безусловно, есть те, которые можно применять по всей России. Но некоторые из них либо дублируют друг друга, либо являются частью более крупного проекта, отметил основатель компании «Домопульт» Марк Толстов. Поэтому какие-то могут объединиться в более крупные, а что-то придется исключить.

Ранее Андрей Чибис заявлял, что в стандарт «Умного города» обязательно войдут технологии распознавания лиц. Они могут быть использованы в общественном транспорте: пассажир заходит в автобус, программа его узнает и списывает за проезд деньги с банковского счета.