Сделают зарядку: в РФ создадут сеть бесконтактных ЭЗС для электромобилей

В России планируется создать экспериментальную сеть бесконтактных зарядных станций (ЭЗС) для электротранспорта. Проект будет реализован в 2022 году. Минимальное время полной зарядки аккумулятора составит всего пять минут, рассказали «Известиям» в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). Пилотными регионами могут стать Санкт-Петербург и Ленинградская область. Впрочем, сегодня развитие электротранспорта в стране тормозят не только технологические, но и юридические барьеры, отмечают эксперты.

По безлюдной технологии

В России планируется создать устройства для бесконтактной зарядки электротранспорта, включая беспилотные автомобили, электробусы и специальные ТС (для ЖКХ, складских операций и другие). Проект получил название «Перспектива-Тесла». В конце февраля его поддержал проектный комитет НТИ.

Как сообщается в презентации, с которой ознакомились «Известия», в стране планируется разработать несколько видов универсальных интеллектуальных бесконтактных электрозарядных станций (ЭЗС) мощностью от 20 до 200 кВт. Это позволит создать общественную зарядную инфраструктуру для разных видов транспортных средств, а также удовлетворить потребность в «домашней зарядке» частных и корпоративных электрокаров. Полная заправка аккумулятора ТС должна занимать от 5 до 25 минут. Объем финансирования проекта составит 120 млн рублей.

Сделают зарядку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Инициатором выступило петербургское предприятие «Авангард» – отраслевой технологический центр в области микро-, радиоэлектроники и электротехники. По словам его представителя, реализовать проект предполагается на основе государственно-частного партнерства.

Как пояснила «Известиям» главный специалист «Авангарда», доктор технических наук Ольга Куркова, в основу создания бесконтактных ЭЗС положен принцип дистанционной передачи электроэнергии методом магнитно-резонансной индукции. Такая возможность была впервые зафиксирована специалистами Массачусетского технологического института в 2005-2007 годах. Это открытие положило начало разработкам бесконтактных ЭЗС высокой мощности. С тех пор к технологии проявляют большой интерес практически все мировые автопроизводители электрокаров и электробусов (Tesla, Nissan, BMW, Mercedes, Toyota, Hyundai и другие), адаптируя к ней свои модели.

По словам Ольги Курковой, России важно не упустить время, чтобы выйти на рынок, который в настоящее время только зарождается. К 2025-му отечественное предприятие планирует достичь уровня объема годовой выручки в $31,8 млн, заняв не менее 8% мирового рынка таких устройств, говорится в презентации. Его общий объем оценивается в $407 млн.

– Перспектива масштабного развития автономного и беспилотного электротранспорта позволяет прогнозировать в ближайшие 5-7 лет интенсивный рост рынка бесконтактных ЭЗС, способных обеспечить зарядку ТС по безлюдной технологии, – отметила Ольга Куркова.

Эффект электробуса

На 2021 год запланировано изготовление и испытание опытных образцов, а к лету 2022 года – создание в РФ первого тестового полигона зарядной инфраструктуры на базе бесконтактных ЭЗС для вывода на рынок готового продукта. Пилотными регионами могут стать Санкт-Петербург и Ленинградская область – власти поддержали проект, сказали в «Авангарде».

Сделают зарядку Зарядка электробуса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Начальник управления по транспорту Ленобласти Павел Постовалов подтвердил «Известиям», что регион готов поддержать развитие электротранспорта, а представленная технология «очень интересна». В то же время, он обратил внимание на высокую стоимость электробусов - около 20 млн рублей (примерно вдвое выше автобуса с двигателем внутреннего сгорания. – «Известия»). Кроме того, пока не до конца понятна эффективность работы аккумуляторов в условиях скачков температур, добавил он. В пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга на запрос «Известий» на момент публикации на ответили.

За рубежом рынок авто на электротяге активно развивается. В декабрьском обзоре аналитики Bloomberg New Energy Finance прогнозировали рост интереса к электромобилям в Европе на 35% в этом году. В январе корейский концерн Hyundai заявлял о планах продать в ЕС в течение года не менее 80 тыс. электрокаров, опередив конкурентов. Для американского и европейского рынков новые модели с электродвигателями готовят Audi, BMW, Ford, Volkswagen, Volvo и ряд других марок. Лидеры по количеству автомобилей на электротяге - Китай, США, Норвегия, Великобритания и Франция – там действующий автопарк уже исчисляется сотнями тысяч (в КНР – миллионами).

В России электрокары пока составляют примерно 0,1% от общего числа зарегистрированных машин. Согласно данным «Автостата», на начало 2020 года их насчитывалось всего 6,3 тыс., большая часть приходилась на модель Nissan Leaf.

Директор института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин считает, что массовому распространению в РФ электротранспорта, в том числе общественного, мешает его дороговизна и неразвитость сопутствующей промышленной инфраструктуры .

Сделают зарядку Сделают зарядку: в РФ создадут сеть бесконтактных ЭЗС для электромобилей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

– С точки зрения экологии для этого необходимы два условия: чистая генерация электричества (угольные ТЭЦ не подойдут) и налаженная система утилизации аккумуляторов. Подавляющее большинство регионов к этому не готовы, – сказал он «Известиям».

Эксперт обратил внимание, что массовая закупка электробусов сегодня проводится только в Москве.

Руководитель Ассоциации развития электромобильного транспорта (АЭТИ) Ия Гордеева сказала «Известиям», что бесконтактные зарядки пригодились бы не только для электробусов, но и для личных автомобилей.

- Отсутствие необходимости пользоваться кабелем повысило бы удобство использования электрокаров. А для беспилотного транспорта они будут незаменимы, - отметила она.

Среди главных препятствий развития электротранспорта в нашей стране эксперт также назвала дороговизну таких машин, отсутствие развитой зарядной инфраструктуры и недостаточность нормативной базы. В частности, необходимо разработать ГОСТы для ЭЗС, описывающие, где и как их можно устанавливать.