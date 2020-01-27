Дорогой ток: почему в России невелик спрос на электромобили

В России в два с половиной раза вырос спрос на электрокары в прошлом году. Об этом свидетельствует статистика аналитического агентства «Автостат». Однако доступных электрических машин на рынке практически нет, спросом пользуются преимущественно дорогие электромобили, которые покупают состоятельные граждане. Россия практически уклоняется от мирового тренда электрификации транспорта. Как в дальнейшем будет развиваться рынок нового автотранспорта в России, выясняли «Известия».

Jaguar подрезал Tesla

В прошлом году на автомобильном рынке России было продано 353 электрокара, что на 145% превышает показатель 2018 года (144 шт.), говорится в отчете аналитического агентства «Автостат». Лидером продаж стали сразу две модели: электрокроссовер Jaguar I-Pace, представленный в стране в декабре 2018 года, а также японский хетчбэк Nissan Leaf. По результатам 2019 года, каждая модель реализована в количестве 131 штуки. В общей сложности на долю обеих машин приходится 75% российского рынка новых электрокаров.

А1 Jaguar I-Pace Фото: ТАСС/PA Images/Igor Soban

Американская компания Tesla — третья по популярности в этом сегменте, ее машины пока что поставляются в страну неофициально. И хотя американские электрокары идут с большим отставанием от бестселлеров рынка, спрос на Tesla стабильный. Состоятельные сограждане покупают Tesla Model X (46 шт.), Model 3 (22 шт.) и Model S (13 шт.). Кроме того, в стране покупали Renault Twizy (5 шт.), Peugeot Ion (3 шт.) и Hyundai Ioniq (2 шт.).

А2 Hyundai Ioniq Фото: ТАСС/Xinhua/Elaine Cromie

Самый большой рынок для электрокаров — Москва, треть автомобилей (115 шт.) была продана в столице. Второе место по спросу занимают Приморский край и Подмосковье (по 25 шт. в каждом регионе). Петербуржцы купили 18 новых электрокаров, в Краснодарском крае — 16 машин, в Иркутской области — 13 штук. По 10 новых «электричек» приобрели россияне в Пермском и Красноярском краях, Новосибирской и Свердловской областях.

Китай и Европа уходят от бензина

И если российские продажи электрических автомобилей исчисляются сотнями, то мировые уже давно шагнули за шестизначное значение. Так, в Китае по итогу года было продано 1,2 млн новых электромашин, рост относительно предыдущих показателей составил 7%. Таким образом, доля электрокаров в суммарных продажах новых машин в Поднебесной составила 5,5%. В США в прошлом году было продано 330 тыс. легковых машин с электродвигателями, что очень близко к результату 2018 года, сообщает отраслевой портал Insideevs.com.

Настоящий бум продаж показал рынок Евросоюза. Только в за 9 месяцев прошлого года в ЕС, по данным статистического портала Carsalesbase, было продано 383 тыс. электрокаров, что на 38% превосходит результат 2018 года. Безусловно, таких результатов в ЕС удалось добиться благодаря стимулированию продаж новых видов транспорта.

А3 Станция зарядки электромобилей в Нойенштайне, Германия Фото: ТАСС/DPA/Sina Schuldt

В Европе поддержка производства электрокаров системная, в 2019 году Еврокомиссия одобрила безвозмездные субсидии в размере €3,2 млрд на исследования и разработки аккумуляторов во всех сегментах цепочки их создания. Главная задача — конкурировать с азиатскими производителями. Среди грантополучателей ожидаются такие крупные компании, как BMW, BASF и Fortum, всего около 17 фирм Евросоюза заявили о своем участии в проекте. Помимо этого, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Польша и Швеция вложат около €8,2 млрд до 2031 года в разработку аккумуляторов.

Предполагается, что столь значительное финансирование поможет европейским производителям разработать конкурентоспособные технологии. Сейчас главным поставщиком аккумуляторных батарей для транспорта является Китай и страны азиатского региона. Китай также принимает отработавшие свой срок батареи на переработку. Ни в одной стране мира пока что нет сопоставимых технологий и мощностей для того, чтобы утилизировать опасные для природы электробатареи.

Россия топит газом

В конце 2017 года Минэкономразвития подготовило «Стратегию развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 года». В документе, который по идее провозглашает главный вектор развития автопрома страны на ближайшие годы, в частности, речь идет о разработке национальных технологий в области автопилотов, гибридов и электромобилей. Называлась даже сумма, необходимая для развития технологий новой мобильности, — порядка 65 млрд в год. «Известия» также писали об инициативе экс-вице-премьера Аркадия Дворковича по внедрению программ материальной поддержки для тех, кто покупает автомобили с электрическими двигателями.

А4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Впрочем, уже в прошлом году риторика государства по поводу развития производств и потребления электрокаров в России поменялась. Замминистра Минпромторга Александр Морозов поставил под сомнение ближайшие перспективы широкого внедрения электрокаров в стране. По его мнению, в первую очередь необходимо поднимать производство газомоторного транспорта, поскольку он на треть экономичнее электрокаров.

— Немцы сделали допущение, что электроэнергия для электромобиля выработана ТЭЦ на природном газе, после этого ее подали в сеть, она пробежала по проводам, накопилась в аккумуляторе зарядной станции, а это очень мощный и очень дорогой аккумулятор в плане утилизации. И только после этого электроэнергия передалась в аккумулятор электромобиля, который тоже очень опасен для утилизации. Затем автомобиль двигается и расходует энергию, часть ее идет на выделение тепла. Так вот в этих условиях эффективность электромобиля по сравнению с газомоторным ниже на 28% — это собственно то тепло, которое выделялось в электросетях, а потом в самом электромобиле, — приводил результаты исследований двух немецких институтов Александр Морозов.

А5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

С позицией чиновника согласен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, по его мнению, говорить об электрокарах в России как о чем-то серьезном пока рано.