В офисе Зеленского назвали срок завершения эпидемии коронавируса на Украине

Эпидемия коронавируса завершится на Украине к маю. Об этом заявила заместитель руководителя офиса президента Владимира Зеленского Юлия Ковалив.

В эфире программы «Свобода слова» она отметила, что эпидемия завершится при соблюдении гражданами правил карантина. По словам Ковалив, тогда же граждане смогут вернуться к работе.

«Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса — это максимальное соблюдение карантина», — цитирует ее во вторник, 24 марта, «Федеральное агентство новостей».

На Украине зафиксировано 73 случая инфицирования коронавирусом, погибли три человека, один человек выздоровел. 23 марта из-за инфекции в стране перенесли сроки весеннего призыва. 18 марта сообщалось, что призыв на срочную военную службу приостановили на время действия карантина.

По данным Worldometers на 24 марта, в мире зафиксировано более 392 тыс. случаев заражения, погибли от инфекции свыше 17 тыс. пациентов.