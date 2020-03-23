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На Украине перенесли сроки весеннего призыва

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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На Украине были перенесены сроки весеннего призыва, соответствующий указ опубликован на сайте президента страны Владимира Зеленского в понедельник, 23 марта.

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Так, призыв на срочную военную службу пройдет с мая по июль, а не с апреля по июнь, как планировалось изначально. Также этим указом Зеленский поручил кабинету министров привести свои акты в соответствие с новыми сроками призыва.

18 марта сообщалось, что призыв на срочную военную службу приостановили на Украине на время действия карантина из-за коронавируса.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии.

По данным международного статистического бюро Worldometers по состоянию на 23 марта, на Украине зафиксированы 73 случая заболевания, 3 человека скончались. Всего в мире заболело более 351 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умерли более 15 тыс. человек.

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