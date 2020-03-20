Минобороны отказалось переносить весенний призыв из-за коронавируса

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в пятницу, 20 марта, сообщил, что весенний призыв на службу в армию в стране не будет перенесен из-за коронавируса.

Он начнется в установленный срок 1 апреля.

«Отдельное внимание уделено предстоящему призыву граждан на военную службу. Он будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» в установленные сроки — с 1 апреля по 15 июля», — отметил Шойгу.

По оперативным данным, за последние сутки в России заболели 52 человека. Общее число инфицированных составляет 199. Режим повышенной готовности введен в 80 регионах страны, кроме Орловской, Тверской областей, а также Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечни.

18 марта сообщалось, что призыв на срочную военную службу приостановили на Украине на время действия карантина из-за коронавирусной инфекции.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 247 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.