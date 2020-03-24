Власти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга

Правительство Украины начало переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами на фоне расходов по предотвращению эпидемии нового коронавируса на территории страны. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, переговоры уже начались, но в данный момент в мире идет борьба за деньги, так как все страны пытаются получить помощь или займ. Шмыгаль также добавил, что власти действуют так, как все развитые страны мира, — конкурируют за дешевый финансовый ресурс для бюджета.

Заместитель главы офиса президента Юлия Ковалив спрогнозировала оптимальный сценарий развития экономической ситуации в стране. По ее прогнозам, на фоне борьбы с COVID-19 ВВП Украины упадет на 5%, а дефицит госбюджета в 2020 году вырастет до 7% от ВВП, хотя изначально закладывался показатель в 2%, пишет «РИА Новости».

Ранее, 23 марта, сообщалось, что в связи с распространением коронавируса на Украине были перенесены сроки весеннего призыва.

Ранее в этот день сообщалось, что в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях из-за угрозы распространения коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации.

До этого был объявлен режим ЧС в Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской и ряде других областей. Ресторанам, кафе, торговым центрам и кинотеатрам запрещено работать, гражданам не разрешается собираться в группы больше 50 человек. Верховная рада отменила проведение пленарных заседаний на время карантина.

С 11 марта до 3 апреля на Украине действует карантин из-за коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет на проведение массовых собраний более 200 человек, спортивных и культурных мероприятий, которые могут проходить без зрителей. Также прекращено авиасообщение с некоторыми странами.

По данным международного статистического бюро Worldometer, по состоянию на 23 марта на Украине зафиксированы 73 случая заболевания, три человека скончались. Всего в мире заболело более 378,8 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умерли более 16,5 тыс.