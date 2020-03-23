Еще один депутат Верховной рады заразился коронавирусом

У депутата украинской партии «Слуга народа» Руслана Горбенко подтвердился коронавирус. Об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

Горбенко находится в больнице, у него левостороннее воспаление легких.

Кравчук подчеркнула, что заболевший депутат не выезжал в последний месяц за границу и «не отдыхал в Куршевеле». То есть заразиться он мог только внутри страны, возможно, от других депутатов, у которых заболевание было диагностировано ранее, передает «Интерфакс».

Первые симптомы у Горбенко появились 19 марта. Он был на заседании двумя днями ранее, отметила Кравчук. При этом Комитет Верховной рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, членом которого является депутат, в последние две недели не собирался. Круг близких контактов заболевшего сейчас уточняется.

Первым инфицированным коронавирусом депутатом Верховной рады стал член той же фракции Сергей Шахов. Заболевание у него выявили после возвращения из Франции. При этом он не соблюдал самоизоляцию, а ходил на работу и пообщался с 79 коллегами. Все они сдали анализы на коронавирус.

22 марта Шахов заявил, что его коллега по группе «Доверие» Сергей Вельможный госпитализирован с подозрением на коронавирус. Сам Вельможный, попавший в больницу вместе с сыном, заявил, что первый тест на коронавирус у обоих был отрицательным, он ожидает результатов повторной проверки. Если его диагноз подтвердится, под угрозой заражения весь парламент, потому что депутат регулярно посещал заседания.