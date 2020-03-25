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Матвиенко призвала сенаторов старше 65 лет уйти на карантин из-за COVID-19

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов и сотрудников аппарата верхней палаты парламента старше 65 лет уйти на домашний карантин в соответствии с распоряжением властей Москвы. Заседание Совфеда состоялось в среду, 25 марта.

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На домашний режим рекомендуется перейти с четверга, при этом руководящий состав продолжит работу.

Матвиенко отметила, что в сложившейся ситуации «очень важна консолидация общества», что продемонстрировал Китай на своем примере, и призвала всех граждан проявить самодисциплину и последовать рекомендациям властей.

«Если мы будем исполнять все требования, не выходить на улицу без острой необходимости, находиться на домашнем карантине, то очень поможем всем уровням власти удержать ситуацию с коронавирусом», — цитирует ее «РИА Новости».

23 марта мэр Москвы Сергей Собянин обратился к пожилым гражданам и лицам с хроническими заболеваниями с просьбой перейти на домашний режим и не выходить из дома без крайней необходимости до 14 апреля.

Для компенсации возможных дополнительных расходов им будет предоставлена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. рублей, штрафы и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ отменены. Для доставки продуктов, лекарств и больничного листа можно обратиться к соцработникам по телефону 8-495-870-45-09.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.

Корона

По состоянию на 24 марта, в России диагностировано 495 случаев заболевания COVID-19, из них 57 — за последние сутки. 22 человека вылечились. Случаев летального исхода нет.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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