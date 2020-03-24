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Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовиться к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.

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На совещании, которое проводил президент России Владимир Путин в здании больницы в Коммунарке, Собянин призвал коллег из регионов готовиться к «сложным сценариям».

«В регионах нужно готовиться к сложным вызовам, к сложным проблемам. Минуют эти проблемы — ну и слава Богу, но надо готовиться», — приводит его слова «Интерфакс».

Путин прибыл на стройку будущего медицинского центра в Коммунарке ранее, 24 марта. Во время совещания у главы государства мэр Москвы Сергей Собянин предложил ему осмотреть учреждение с вертолета после завершения стройки, но президент решил посетить объект сразу. После посещения стройки глава государства осмотрел больницу, предназначенную для пациентов с подозрением на коронавирус. Во время обхода он пообщался с главврачом Денисом Проценко.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 391 тыс. случаев заболевания, скончались более 17 тыс. человек.

Корона

По состоянию на 24 марта, в России диагностировано 495 случаев заболевания COVID-19, 22 человека вылечились. Случаев летального исхода нет.

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