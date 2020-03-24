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Олимпийские игры – 2020 перенесли из-за коронавируса

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Фото: Mandatory credit Kyodo/via REUTERS
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и японский премьер Синдзо Абэ согласились с необходимостью перенести проведение летних Олимпийских игр, которые в 2020 году должен был принять Токио. Как сообщается на сайте спортивной организации, мероприятие должно состояться не позднее лета 2021 года.

Решение о переносе принято в связи с пандемией коронавируса.

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«В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОКа и премьер-министр Японии заключили, что 32-е Олимпийские игры в Токио должны быть перенесены на дату после 2020-го, но не позднее лета 2021 года, чтобы защитить здоровье спортсменов, всех, кто вовлечен в Олимпийские игры, и мировой общественности», — говорится в заявлении МОКа.

Ранее в этот же день Бах поддержал предложение о переносе Игр, с которым до этого неоднократно выступал глава японского правительства. 24 марта между ними состоялся телефонный разговор.

Таким образом, летние Олимпийские игры и Паралимпиада отложены впервые в истории.

Как отмечает агентство «Киодо», решение обернется для Японии значительными «экономическими, политическими и социальными последствиями». Аналитики полагают, что страна потеряет порядка $74 млрд.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа. В марте от участия в соревнованиях уже отказались Канада и Австралия.

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