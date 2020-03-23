Австралия не будет участвовать в Олимпийских играх - 2020

Национальный олимпийский комитет (НОК) Австралии 23 марта сообщил о том, что страна не сможет принять участие в Олимпиаде в Японии.

В заявлении организации отмечается, что Австралия не сможет собрать свою команду на соревнования, так как спортсмены тренируются по всему миру.

Кроме того, НОК призвал перенести Игры, отметив, что в условиях пандемии проведение Олимпиады невозможно.

«Олимпийский комитет Австралии провел телеконференцию исполнительного комитета сегодня утром и единогласно решил, что австралийская команда не может быть собрана в изменяющихся условиях как в стране, так и за границей», — говорится в опубликованном релизе.

Ранее об отказе от участия в Играх сообщила Канада. Страна указала, что из-за пандемии коронавируса не будет рисковать спортсменами, и призвала перенести Олимпиаду на год.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже отметил, что Токио может рассмотреть вариант переноса Игр.

Сроки проведения Олимпиады — с 24 июля по 9 августа.

22 марта в Международном олимпийском комитете сообщили, что решение о сроках проведения Олимпиады будет принято в течение месяца.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к 22 марта в мире COVID-19 заболели более 294 тыс. человек, скончались около 13 тыс.