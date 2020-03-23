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Канада отказалась от участия в Олимпиаде в Токио

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Канада решила не отправлять спортсменов на Олимпийские игры 2020 года в Японии из-за пандемии коронавируса, сообщили канадские национальный олимпийский и паралимпийский комитеты.

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Вариант отказа от выступлений в столице Японии пока не рассматривался

В общем заявлении организаций также прописан призыв к переносу Олимпиады на год.

«Мы приняли тяжелое решение не отправлять спортсменов на Олимпийские игры в Токио из-за рисков, связанных с коронавирусом», — цитирует послание телеканал CBC 22 марта (23 марта по Москве).

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже допустил перенос соревнований в случае, если их нельзя будет провести «в полном формате». По словам политика, главное — позаботиться о здоровье спортсменов и зрителей.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

21 марта стало известно, что Международный олимпийский комитет, Оргкомитет Токио-2020 и власти Японии в течение месяца примут решение относительно проведения Олимпиады.

В начале месяца аналитики подсчитали убытки Японии в случае отмены Игр.

По последним данным, в мире заразились коронавирусом более 300 тыс. человек, скончались от COVID-19 почти 13 тыс.

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