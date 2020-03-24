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Глава МОКа согласился перенести Олимпиаду-2020

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Фото: Global Look Press/Du Xiaoyi/XinHua
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился отложить Олимпийские игры в Токио на год из-за пандемии коронавируса. С таким предложением ранее выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает агентство Киодо во вторник, 24 марта.

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Абэ неоднократно призывал перенести соревнования, отмечая, что главное в сложившейся ситуации — позаботиться о здоровье спортсменов и зрителей.

Ранее в этот день он созвонился с Бахом по телефону, чтобы вновь озвучить свое предложение. С японской стороны в переговорах участвовали также губернатор Токио Юрико Коикэ и председатель оргкомитета Олимпиады-2020 Ёсиро Мори.

«После разговора с Бахом по телефону Абэ сказал журналистам, что Олимпиада и Паралимпийские игры будут проведены в следующем году. Впервые в истории это спортивное мероприятие было отложено», — пишет агентство.

Таким образом, летняя Олимпиада пройдет в 2021 году в Токио вместо запланированного периода с 24 июля по 9 августа текущего года. В ближайшее время МОК проведет внеочередную встречу, на повестке которой будет перенос Игр.

Агентство отмечает, что такое решение обернется для Японии значительными «экономическими, политическими и социальными последствиями». Аналитики полагают, что страна потеряет порядка $74 млрд.

Из-за вспышки коронавируса от участия в соревнованиях ранее оказались Канада и Австралия. Официальная Оттава призвала перенести проведение Игр на следующий год. Перенести соревнования призывали также в Германии и США.

Мори заверял, что Игры обязательно состоятся, но не по «изначальному плану».

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек.

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