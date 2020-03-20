В УЕФА признали ошибку при написании названия перенесенного ЧЕ по футболу

Название для чемпионата Европы по футболу, который был перенесен на 2021 год на фоне распространения коронавируса, еще не утверждено. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Приносим извинения за ранее допущенную ошибку, стоит прояснить, что еще не было принято никакого решения относительно названия перенесенного Евро, который состоится в 2021 году», ― говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter организации.

Ранее в этот день в УЕФА сообщили, что перенесенный ЧЕ по футболу сохранит название «Евро-2020». Отмечалось, что соревнования пройдут в 12 европейских городах, среди которых Санкт-Петербург, причем в Северной столице России должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

17 марта УЕФА перенес чемпионат Европы на лето 2021 года из-за вспышки коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Континентальное первенство перенесли впервые.

Из-за коронавирусной инфекции в марте были отменены или отложены многие крупные спортивные соревнования по всему миру, в том числе ведущие футбольные чемпионаты Европы, Лига чемпионов и Лига Европы.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболело более 270 тыс. человек, вылечились более 90 тыс. пациентов, умерли 11 276 человек.