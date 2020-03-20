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В УЕФА признали ошибку при написании названия перенесенного ЧЕ по футболу

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Название для чемпионата Европы по футболу, который был перенесен на 2021 год на фоне распространения коронавируса, еще не утверждено. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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«Приносим извинения за ранее допущенную ошибку, стоит прояснить, что еще не было принято никакого решения относительно названия перенесенного Евро, который состоится в 2021 году», ― говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter организации.

Ранее в этот день в УЕФА сообщили, что перенесенный ЧЕ по футболу сохранит название «Евро-2020». Отмечалось, что соревнования пройдут в 12 европейских городах, среди которых Санкт-Петербург, причем в Северной столице России должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

17 марта УЕФА перенес чемпионат Европы на лето 2021 года из-за вспышки коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Континентальное первенство перенесли впервые.

Из-за коронавирусной инфекции в марте были отменены или отложены многие крупные спортивные соревнования по всему миру, в том числе ведущие футбольные чемпионаты Европы, Лига чемпионов и Лига Европы.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболело более 270 тыс. человек, вылечились более 90 тыс. пациентов, умерли 11 276 человек.

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