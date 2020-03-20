Перенесенный на 2021 год ЧЕ по футболу будет называться «Евро-2020»

Чемпионат Европы по футболу, перенесенный на 2021 год, сохранит название «Евро-2020». Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что соревнования пройдут в 12 европейских городах, среди которых Санкт-Петербург, причем в Северной столице России должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Ранее в этот день сообщалось, что сборная России по футболу может поменять состав игроков из-за переноса «Евро-2020» на следующий год. На групповом этапе сборной России предстоит сыграть против команд Бельгии, Дании и Финляндии.

17 марта УЕФА перенес чемпионат Европы на лето 2021 года из-за вспышки коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Континентальное первенство перенесли впервые.

Из-за коронавирусной инфекции в марте были отменены или отложены многие крупные спортивные соревнования по всему миру, в том числе ведущие футбольные чемпионаты Европы, Лига чемпионов и Лига Европы.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболело более 258 тыс. человек, вылечились почти 90 тыс. пациентов, умерли 10 541 человек.