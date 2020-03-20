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Сборная России может сменить состав после переноса Евро-2020

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сборная России по футболу может поменять состав игроков из-за переноса чемпионата Европы по футболу на 2021 год по причине пандемии коронавируса. «Известия» пообщались с экспертами и по поводу спортсменов, которые смогут подготовиться или, наоборот, не поехать на следующий турнир под эгидой УЕФА.

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Именно такое решение может принять полузащитник Юрий Жирков по причине того, что к Евро-2021 ему исполнится уже 37 лет, а нынешним летом у игрока заканчивается контракт с «Зенитом». Экс-форвард сборной Сергей Кирьяков отметил, что данное решение зависит исключительно от возможностей футболиста, который на протяжении 15 лет демонстрировал свои успехи и высокий уровень игры.

Игроки Александр Кокорин и Павел Мамаев, наоборот, смогут побороться за участие в новом чемпионате, благодаря отсрочке. Оба игрока уже успели поучаствовать в нескольких матчах и сыграть в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) после возвращения из тюремного заключения.

«Саша имел бы шансы поехать на чемпионат Европы, даже если бы турнир проходил этим летом. Более того, думаю, Станислав Черчесов мог бы позвать его уже на мартовский сбор национальной команды. Мамаев же пока играет маловато», — заявил экс-тренер сборной России Сергей Балахнин.

Самым сложным, по мнению бывшего полузащитника Александра Мостового, будет выбор вратаря для предстоящей поездки на Евро-2021. Так, как после ухода бывшего капитана Игоря Акинфеева, помиомо нынешнего голкипера Маринато Гильерме, место могут занять Александр Максименко и Матвей Сафонов.

Лучший бомбардир РПЛ Федор Чалов, несмотря на плохой сезон в этом году, может побороться за свое место в национальной сборной, благодаря переносу ЧЕ-2020. Футбольный агент поясняет, что игрок может вернуться на свой прежний победный уровень и стать сильнее.

Чемпионат Европы по футболу будет проходить с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборной России предстоит сыграть против команд Бельгии, Дании и Финляндии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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