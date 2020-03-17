Смертин прокомментировал решение РФС о приостановке турниров

Решение Российского футбольного союза (РФС) о приостановке матчей всех турниров, проводимых под эгидой организации, своевременное и правильное, сказал «Известиям» советник президента РФС, бывший капитан сборной России Алексей Смертин.

17 марта РФС объявил о приостановке матчей Кубка России, Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и других турниров из-за коронавируса.

«Считаю, что решение по приостановке чемпионата очень своевременное и правильное. Играть при пустых трибунах точно никому не нужно. Результат и спортивная составляющая важны, но, в первую очередь, футболисты играют для болельщиков», - сказал «Известиям» советник президента РФС, бывший капитан сборной России Алексей Смертин.

По его словам, в данной ситуации нужно думать прежде всего о здоровье людей.

«Лучше перестраховаться и не торопиться, мы должны быть уверены, что вирус перестал распространяться и не угрожает людям» - подчеркнул Смертин.

Ранее в этот же день также сообщалось, что товарищеские матчи сборной РФ по футболу, которые должны были пройти в марте, отменены из-за коронавируса.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По сведениям Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека. На текущий момент в России, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, число заболевших коронавирусом возросло до 114 человек.