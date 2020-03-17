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РФС отменил товарищеские матчи сборной РФ по футболу из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Товарищеские матчи сборной РФ по футболу, которые должны были пройти в марте, отменены из-за коронавируса. Об этом во вторник, 17 марта, заявил директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников.

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«Отменены все сборы, отменены все матчи, в том числе, конечно, с командами Молдавии и Швеции. Весь футбол отменен на месяц: всё, что должно было происходить в ближайший месяц под эгидой РФС, отменено. Матчи сборной, сборы всех команд и так далее», — цитирует «РИА Новости» Мельникова.

Матч сборных России и Швеции должен был состояться в Стокгольме 28 марта, игра против Молдавии была назначена на 31 марта в Кишиневе.

Ранее в этот же день УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса и Российская премьер-лига приняла решение о приостановке проведения чемпионата РФ по футболу как минимум до 10 апреля.

Кроме того, спортивные функционеры разных стран в течение последних нескольких недель отменяют, переносят или приостанавливают национальные футбольные турниры и первенства.

В частности, матчи чемпионата Франции по футболу будут проходить без зрителей до 15 апреля, в Италии Серия А остановлена на месяц, а игры Английской премьер-лиги отложены до 3 апреля.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.

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