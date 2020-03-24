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В Германии выступили за перенос Олимпиады в Токио на 2021 год

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Фото: Global Look Press/AFLO
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Олимпийская спортивная конфедерация Германии выступила за перенос Игр в Токио на 2021 год из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации во вторник, 24 марта.

«Поскольку, по прогнозам экспертов, проведение Олимпиады осенью не будет безопасной альтернативой, мы предпочитаем отложить ее как минимум до следующего года. Тем не менее мы также будем согласовывать этот вопрос с нашими спортсменами в ближайшие несколько дней, чтобы узнать их точку зрения», — говорится в заявлении.

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Вместе с тем в конфедерации поддержали решение Международного олимпийского комитета о том, чтобы отложить проведение Игр в Токио.

«Рассмотрение вопроса о переносе является правильным и давно назревшим в связи с текущей международной ситуацией в здравоохранении шагом МОКа, потому что это четко сигнализирует как внутри, так и вовне, что реализация Игр явно подчинена ситуации со здоровьем в мире», — отмечается в сообщении.

23 марта Международный олимпийский комитет сообщил о решении отложить Игры-2020 в Токио. Точная информация, когда они должны пройти, поступит в ближайшее время.

Вместе с тем Олимпийский комитет России призвал спортсменов сохранять спокойствие и продолжать подготовку к Играм.

20 марта глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев подчеркнул, что Олимпиаду-2020 необходимо перенести или провести соревнование при пустых трибунах во избежание заражения COVID-19.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 24 марта, в мире заболели более 378 тыс. человек, вылечились более 101 тыс. пациентов, умерли 16 490 человек. В России диагностировано 438 случаев заражения коронавирусом.

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