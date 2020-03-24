Все, кто не с МОК: спортивные федерации призывают к переносу Игр-2020

Всё больше спортивных функционеров и организаций официально призывают перенести летние Олимпийские игры – 2020 из-за пандемии коронавируса. От участия в главном соревновании четырехлетия, если оно состоится в оговоренные сроки — с 24 июля по 9 августа, — уже отказался целый ряд стран. Тем не менее пока Международный олимпийский комитет и оргкомитет Токио-2020 заявляют, что Игры намечены именно на эти даты. Принять окончательное решение МОК собирается в течение ближайших четырех недель.

Ушли в отказ

Вердикта МОКа готовы ждать далеко не все. О необходимости переноса Игр-2020 уже заявили национальные олимпийские комитеты Норвегии, Словении, Сербии, Хорватии, США, Франции, Канады, Испании и Бразилии. Еще дальше пошли НОКи Канады и Австралии. Их руководители сделали заявление, что не намерены посылать свои сборные на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио. Открыто призывать к переносу начали и международные спортивные организации.

Всемирная легкоатлетическая организация (World Athletics) уже обсуждает возможность изменения даты старта ближайшего чемпионата мира по своему виду спорта. Он должен пройти в американском Орегоне 6–21 августа 2021 года. World Athletics рассматривает вариант освободить эти сроки под Олимпийские игры в Токио, которые многие советуют отложить на год из-за пандемии коронавируса. Об этом «Известиям» сообщили в самой организации.

токио Фото: TASS/picture alliance/SvenSimon/Frank Hoermann/SVEN SIMON

— Всемирная легкоатлетическая организация уже обсуждала с организационным комитетом Oregon 21 возможность переноса Олимпийских игр на следующий год. Они, в свою очередь, заверили нас, что будут работать со всеми своими партнерами и заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить возможность проведения чемпионата мира по легкой атлетике в Орегоне в альтернативные сроки. Если это окажется необходимым, — заявили «Известиям» в World Athletics.

Кроме НОКов к МОКу обратились и отдельные спортсмены. В частности, экс-чемпион мира по фехтованию Макс Хартунг, возглавляющий комиссию спортсменов НОК Германии, заявил, что намерен бойкотировать Олимпиаду ради безопасности спортсменов. На этом же настаивает и британская сторона.

— Нет более высокого приоритета, чем безопасность и здоровье наших спортсменов и делегации, и мы будем следить за ситуацией в ближайшие месяцы, поддерживая тесный контакт с Токио-2020 и МОКом, как это обычно происходит при подготовке к любым крупным Играм, — сказали «Известиям» в НОК Великобритании.

Олимпийский комитет России (ОКР) в понедельник выступил с заявлением, в котором выразил уверенность, что МОК и Оргкомитет Олимпиады-2020 примут взвешенное решение, а также назвал неприемлемым давление на организаторов Игр и побуждение их к поспешным решениям. В ОКР подчеркнули, что паника — худшее средство в существующих обстоятельствах.

Официально ни МОК, ни оргкомитет Игр в Токио не объявляли пока о намерении перенести Олимпиаду, однако премьер-министр Японии Синдзо Абэ 23 марта впервые признал, что события в мире подталкивают именно к такому решению.

Уже неактуально

Напомним, ранее было отменено подавляющее большинство спортивных соревнований по всему миру. Были приостановлены или досрочно завершены клубные национальные и континентальные турниры по игровым видам спорта, отменены чемпионаты мира по хоккею в Швейцарии и по фигурному катанию в Монреале, перенесен на 2021 год чемпионат Европы по футболу. И это лишь малая часть турниров, оказавшихся жертвами коронавируса. Олимпиада-2020 пока является последним крупным соревнованием года, сроки которого пока остаются прежними.

— Не должно идти речи об отмене Олимпиады вообще, но с учетом масштаба проблематики проведение такого комплексного мероприятия, как Олимпийские игры, в планируемые сроки исключено, — заявил «Известиям» вице-президент Международной федерации спортивной борьбы, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. — Дальше, когда ситуация с пандемией коронавируса нормализуется, надо будет обсуждать сроки проведения Игр. Но сейчас это неактуально.

Мамиашвили Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Даже при благоприятном развитии событий в ближайшие месяцы коронавирус уже создал значительные организационные трудности для проведения Игр-2020 в запланированные сроки, отметил функционер.

— Надо понимать, что это не просто двухнедельное соревнование в городе Токио, — добавил Мамиашвили. — Это еще и отборочные (квалификационные) соревнования во множестве видов спорта, которые проводятся в разных странах. И сейчас они просто отменены. Срывается тренировочная работа, подготовка спортсменов к соревнованиям. Не говоря уже о том, что конкретно в Японии эпидемия, может быть, к лету спадет окончательно. Но туда приедут тысячи спортсменов и миллионы болельщиков из других стран. В некоторых из них — например, в Испании, Италии и США — сейчас пик эпидемии. Дай бог, чтобы эти и другие государства эффективно справились с проблемой. Но надо пресечь возможность приезда на столь массовое мероприятие, как Олимпиада, людей, которые к тому моменту еще не вылечатся, чтобы не спровоцировать повторную вспышку COVID-19.

Для Японии ситуация усугубляется финансовыми потерями. В докладе, который представил на днях профессор экономики Университета Кансай Кацухиро Миямото, говорится, что отсрочка Игр на год обойдется Японии в сумму до 640,8 млрд иен ($5,8 млрд). Эта цифра включает в себя как стоимость Игр, так и потенциальный упущенный доход за год. При этом в расчет не берутcя потери от вспышки коронавируса для туристической индустрии страны. Дополнительной головной болью грозит стать и ситуация с Олимпийской деревней, которую после проведения Игр готовились переделать в жилые квартиры и продать.