Швейцарский час: хоккейный чемпионат мира - 2020 решили отменить

Отмена из-за пандемии нового коронавируса предстоящего мирового первенства по хоккею с шайбой в Цюрихе и Лозанне поставила вопрос — в каких странах проводить турниры в следующие сезоны. Дело в том, что они уже расписаны на пять лет вперед: в 2021 году соревнование должно было пройти в Минске и Риге, в 2022-м — в Хельсинки и Тампере, в 2023-м — в Санкт-Петербурге, в 2024-м — в Праге и Остраве, в 2025-м — в Швеции и Дании.

Ряд СМИ не исключили, что в этих городах и странах чемпионаты мира пройдут на год позже, а в Швейцарии первенство состоится в 2021 году. В Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) настаивают, что пока все сроки и места проведения остаются прежними, но президент организации Рене Фазель заметил, что сейчас ситуация меняется каждый день.

— На мой взгляд, если пандемия коронавируса не затянется на долгий срок и не помешает проведению мирового первенства в 2021 году, то приоритет надо отдать Швейцарии , — поделился мнением с «Известиями» бывший президент Федерации хоккея Латвии Киров Липман. — Преемственность в проведении турниров, которую определила IIHF, надо сохранить, сдвинув сроки их проведения в других странах на год. Думаю, для той же России ничего страшного не будет, если в Санкт-Петербурге соревнование пройдет не в 2023-м, а в 2024 году. И для Риги не трагедия провести вместе с Минском турнир в 2022 году. Кстати, у нашей страны есть опыт и самостоятельного проведения подобного мероприятия. К слову, и Минск совсем недавно — в 2014 году — единолично проводил у себя первенство планеты. Белоруссия должна быть рада, что быстро получила его во второй раз. Поэтому для нее тоже не будет особой разницы, организовать его через год или два.

Потеря денег

Между тем до официальных решений IIHF еще далеко. Помимо чемпионата мира в Швейцарии, также был перенесен и традиционный конгресс IIHF, который обычно проходил в мае во время первенства мира. Пока еще на сентябрь намечено заседание федерации в Петербурге, на котором выберут нового президента IIHF — 70-летний Рене Фазель, возглавляющий мировой хоккей с 1994 года, не будет баллотироваться на новый срок.

— Мир живет в условиях неизвестности, во многих странах действует режим ЧП, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-президент ФХР, бывший член совета IIHF Александр Стеблин. — Поэтому отмена чемпионата мира в Швейцарии была неизбежна — ни о каком его переносе на другие сроки нынешнего года не могло быть речи, это просто нереально. Поэтому пока мы можем знать только одно: первенство мира – 2020 в Швейцарии отменено. А что будет дальше, сейчас вряд ли кто-то сможет сказать. Впереди конгресс IIHF, на котором наверняка будет сформулирована позиция о том, как действовать в ближайшие годы. К тому же на нем изберут нового президента федерации.

ЧМ_1 Местный житель у афиши чемпионата мира по хоккею с шайбой – 2020 в Лозанне Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Чемпионат мира по хоккею был последним крупным международным турниром первой половины 2020 года, который перенесли или отменили. IIHF долго не решалась об этом объявить, хотя ранее отменила намеченные на апрель женский чемпионат мира и мужское первенство среди юниоров. Всё дело в том, что федерации нужно было дождаться решения правительства Швейцарии о запрете массовых мероприятий в стране. В этом случае страховка могла покрыть убытки организации из-за отмены первенства. В последнее время на проведении чемпиона мира IIHF зарабатывала €25–26 млн в год. При этом некоторые спонсоры турнира уже перечислили средства, и их придется возвращать.

— Не секрет, что IIHF ждала заявления правительства Швейцарии, чтобы перенести турнир, — добавил Александр Стеблин. — Там очень много было завязано на финансовом вопросе. Возможно, сейчас у федерации получится спасти часть средств и договориться со спонсорами. Многое будет зависеть и от работы коммерческого партнера IIHF компании «Инфронт». В любом случае тут важно то, как были составлены контракты и насколько там учитывался подобный форс-мажор.

Без НХЛ

Чемпионат мира – 2020 мог стать вторым подряд турниром после ЧМ-2019 в Братиславе и Кошице, который прошел бы позже обычных сроков. Его начало было запланировано на вторую неделю мая, а не на первую, как было раньше. Это давало возможность заполучить на турнир гораздо больше звезд из НХЛ, чей плей-офф продолжается до июня, однако ряд команд заканчивают сезон раньше. Впрочем, по мнению чемпиона мира 1990 года и двукратного олимпийского чемпиона в составе сборной СССР Игоря Кравчука, в 1990–2000 годы игравшего в НХЛ, сейчас из-за океана мало кто бы приехал в Швейцарию.

— Не думаю, что IIHF отменяла чемпионат мира из-за того, что не успевают приехать игроки НХЛ. Просто в приоритете — здоровье и безопасность людей, — заявил «Известиям» Игорь Кравчук. — Понятно, что сейчас обстановка в большинстве стран из-за коронавируса непростая. И в этой связи, похоже, было нереально избежать отмены мирового первенства. Даже перенести его было бы сложно, не говоря уже о проведении в мае. Слишком уж непредсказуемая эпидемиологическая обстановка сложилась. В той же НХЛ до сих пор неясно, сумеет ли лига завершить сезон.

ЧМ_3 Баннер с изображением ежика Спайки, ставшего официальным талисманом чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Белоруссии Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Много игроков из НХЛ могли приехать и в сборную России. Хотя год назад в Словакии своим звездным составом наша команда стала только третьей. И сейчас трудно сказать, на что она могла бы претендовать в Швейцарии.

— Бессмысленно задавать вопросы о том, как могла сложиться судьба у российской сборной в нынешнем году, — сказал «Известиям» олимпийский чемпион 1992 года Виталий Прохоров. — Обычно составы команд на турнир определяются незадолго до его старта. И мы даже предположить не можем, кто приехал бы в сборную. Мы могли как победить на этом чемпионате мира, так и проиграть его. Поэтому никакой трагедии в отмене турнира нет. Это всего лишь одно из ежегодных мировых первенств. Очевидно, что сейчас приоритеты другие. Отмена чемпионата мира была ожидаемой. Люди просто стремятся уберечь себя и других.