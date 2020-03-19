«Надо внимательно относиться к гигиене, и всё будет хорошо»

Приостановка спортивных сезонов в России позволяет подвести промежуточные итоги и выделить основных героев. В КХЛ главной сенсацией стала «Сибирь». Она уверенно вышла в плей-офф, а там в первом раунде обыграла в пяти матчах сильный по составу «Автомобилист» (4:1).

В следующей стадии новосибирцы должны были встречаться с казахстанским «Барысом». Первая игра была намечена на вторник, 17 марта. В понедельник команда должна была отправиться в Нур-Султан, но вылет пришлось отменить — из-за COVID-19 «Барыс» снялся с чемпионата.

О сложившейся ситуации «Известия» пообщались с одним из старожилов «Сибири», вратарем Алексеем Красиковым. Наряду с финским коллегой по амплуа Харри Сятери он — один из главных творцов успехов команды в сезоне. 24-летний голкипер рассказал об обстановке в Новосибирске в условиях карантина, январском выезде в Китай, где только начиналась эпидемия, а также объяснил, за счет чего его команда преуспела в нынешнем чемпионате.

— О том, что выезд в Казахстан отменяется, узнали в последний момент перед вылетом?

— Естественно, эта новость стала для нас неожиданностью. Мы готовились к хорошей серии с «Барысом». Все очень хотели победить и пройти дальше. Уже собирали вещи, начали грузиться, когда нам сказали, что надо немного подождать. Потом отовсюду стали приходить новости, якобы «Барыс» не сможет принять участие в серии. Мы посидели, подождали. А потом нам объявили, что никуда не летим. Дальнейшее распоряжение — ждать. Так вот и не полетели.

— Говорят, у вашего самолета уже начали двигатель прогревать...

— Нет, когда стало ясно, что вылет отменяется, мы еще были на территории ледового дворца, откуда должны были выехать в аэропорт.

— Чем теперь будете заниматься?

— У нас продолжается работа. На вторник дали один выходной. А со среды вышли на тренировки. Потому что, если, а точнее, когда продолжится плей-офф, мы должны быть готовы снова вести борьбу и показать всё, на что способны.

— Как отнеслись к попыткам лиги продолжить плей-офф без «Йокерита» и «Барыса»?

— Знаете, что я могу вам на это сказать… Мы — хоккеисты. Выходим на лед и делаем свою работу. Когда скажут, где скажут и во сколько скажут. От нас это никак не зависит. И мы на это никак повлиять не можем. А то, на что мы не можем повлиять, не сильно должно нас волновать. Всё, что в наших силах, мы будем делать — выходить и рубиться на льду до последнего. Пока ждем решений свыше от уполномоченных людей. Они нам говорят, что надо делать. А мы выходим и играем в хоккей.

— Вы видели в Instagram вашего друга Александра Георгиева фото пустых прилавков нью-йоркского магазина? У вас в Новосибирске нет проблем с продуктами?

— Конечно, видел фото Сани, но у нас в городе таких проблем не ощущается. Недавно был в магазине. Прилавки полны, еды достаточно, паники никакой нет. Все ответственно относятся к ситуации, многие люди ходят в масках, оберегая себя и своих близких от угрозы. И я не вижу причин впадать в панику. Надо просто внимательно относиться к гигиене, и всё будет хорошо. Главное, придерживаться элементарных правил, которые ты сам себе задаешь. Помыть руки, лишний раз не трогать лицо, где-то антисептиком воспользоваться, при выходе в людное место маску надеть. Так что всё в порядке.

— Переходя к хоккейным темам, можете сформулировать, в чем «Сибирь» была сильнее «Автомобилиста» в первом раунде?

— Считаю, что мы играли против достаточно сильной и организованной команды с хорошими исполнителями, которые работают по четкой тренерской системе. Победить «Сибири» удалось за счет самоотверженности пацанов, которые, не жалея себя, рубились до конца, ложились под шайбу, четко выполняли тренерскую установку. И, естественно, всё так сложилось благодаря хорошей игре в воротах Харри Сятери, неоднократно выручавшего команду. Все эти факторы свелись воедино, что и дало результат. Каждый вложил всего себя, и мы единым кулачком смогли пройти первый раунд.

— Ваш главный тренер Николай Заварухин еще год назад работал ассистентом в штабе «Автомобилиста», знает эту команду изнутри. Чувствовалось на разборах перед играми плей-офф, что он гораздо глубже понимает, как надо действовать против этого соперника, чем в случае с играми против других клубов?

— Думаю, это одна из причин нашей победы. К тому же мы в этом сезоне сыграли с «Автомобилистом» очень много матчей — их было девять, с учетом плей-офф. И каждый в наших командах досконально знал каждого. В любом случае мы всех соперников разбираем очень скрупулезно. Стараемся ответственно относиться к лидерам, большинству, меньшинству и в целом к системе игры противника. Поэтому на «Автомобилист» настраивались так же, как на любую другую команду.

— Что нового взяли от тренировок с Харри Сятери после его прихода в «Сибирь»?

— У каждого вратаря свой стиль игры. Кто-то в чем-то преуспевает, кому-то чего-то не хватает. Естественно, где-то я делал себе заметочки, что могу почерпнуть у Харри. Но в целом мы с ним разные вратари в плане видения игры. Каждый должен развиваться в своем русле и верить в то, что делает.

— Летом 2018 года вы были в финском тренировочном лагере. Сятери — типичный представитель финской вратарской школы?

— По тому, сколько я видел высококлассных финских голкиперов, они шикарно двигаются на ногах, отлично и очень легко перемещаются вдоль ворот. То, что я наблюдал в тренировочном лагере два года назад, — это наработки финнов еще с детства. У Харри тоже хорошее катание, движение, маневренность — финская школа видна.

— Многих удивило, что руководство «Сибири» еще в конце регулярного чемпионата продлило контракты с финскими легионерами — тем же Сятери, а также Юусо Пуустиненом и Микаэлем Руохомаа. В итоге они во многом решили судьбу серии с «Автомобилистом». По вашим ощущениям, решение клуба сказалось на их игре?

— Могу сказать, что это больше относится к человеческим качествам наших иностранных игроков. Они готовы биться за команду независимо от того, есть у них контракт или нет. Это очень хорошие люди и высококлассные хоккеисты. А подписание контрактов до плей-офф, как я думаю, придало им спокойствия и уверенности, что в итоге помогло нам пройти «Автомобилист». Уверен, когда плей-офф продолжится, они с такой же уверенностью продолжат биться за клуб.

— Продление контрактов дает надежду, что в следующем сезоне состав будет стабильным и не придется его сильно перестраивать, как это бывало после прошлых успешных выступлений «Сибири», когда ее лидеры уходили в более богатые клубы?

— Когда команда сыгранная, это очень хорошо. Все друг друга знают, тренерский штаб понимает, чего от кого ожидать. Это залог хорошего сезона. Поэтому считаю, для «Сибири» плюс, если не будет много новичков. Для сохранения костяка коллектива это полезно.

— Долгие годы тренером вратарей «Сибири» неизменно остается Константин Капкайкин. Специфика его работы с вами изменилась после прошлогоднего назначения Заварухина главным тренером, а Олега Ореховского тренером по работе с защитниками?

— В нашей команде отличная оборона, шикарное взаимодействие между вратарями и защитниками, защитниками и нападающими. Все действуют очень слаженно по единой тренерской системе. Когда выполняем все требования по игре в обороне, получается отлично. С новым главным тренером особых изменений в моей игре нет, поскольку я с ним уже работал в МХЛ. Когда Николай Николаевич возглавлял «Сибирских снайперов». Поэтому его система не стала для меня новостью. Я по ней играл в молодежке и знал, что она хорошая. Каждая игровая ситуация разбирается досконально, и если четко выполняешь задание тренера, всё, как правило, получается.

— Какие матчи «Сибири» с вашим участием в этом сезоне назовете лучшими?

— Оба победных матча против «Ак Барса» — 4:2 дома и 3:0 на выезде — были отличными. Против «Барыса» в конце сезона провели хороший самоотверженный матч — выиграли в овертайме 2:1. Дома против «Динамо» (1:0) понравилось, как строго сыграли в обороне. Было достаточно прекрасных матчей. Да и не самые лучшие по качеству матчи мы доставали на характере, иногда проигрывая с большим счетом. Вспомните игры с «Куньлунем», когда мы на выезде два раза подряд победили (4:3 и 5:4 по буллитам. — «Известия»), уступая по ходу встреч 0:3 и 2:4. В таких противостояниях команда закалялась, ребята становились одной семьей. За счет этого и смогли в плей-офф пройти «Автомобилист».

— Кстати, ваша команда была одной из последних, кто ездил в Китай, пока «Куньлунь» не стал проводить домашние матчи в Москве и Новосибирске. Тогда коронавирус только начинал бушевать в этой стране. Не страшно, что побывали в эпицентре эпидемии?

— Да нет. Если быть осведомленным, что это за болезнь, какие у нее симптомы, как она протекает и кого поражает, страшно не становится. Надо просто понимать: если проявляются симптомы, лучше обратиться к врачу. А до этого делать профилактику, поддерживать свой иммунитет в порядке. И надо заниматься спортом.

— Тогда еще не было паники? Не ожидали, что проблема примет такие масштабы?

— Да мы, в принципе, спокойно к этому относимся. Насколько помню, тогда вроде всего один или несколько человек в Китае заразились коронавирусом. Поэтому особого значения ситуации не придавали.

— Кого считаете лучшим вратарем нынешнего сезона КХЛ, если исключить вас и Харри?

— Нельзя не отметить отличную игру Тимура Билялова, если брать российских вратарей. Он проводит отличный сезон, помогает «Ак Барсу» побеждать. Помню, как играл против него в МХЛ-Б. Тимур уже тогда был в лидерах по статистике. Сорока (Илья Сорокин из ЦСКА. — «Известия») проводит очередной сильный сезон. Вася Кошечкин играл на солидном уровне, хоть в «Металлурге» и была сложная ситуация. Еще отлично смотрится в «Динамо» Ваня Бочаров. Можно многих перечислить, но это будет долго. Отмечу еще Алексея Мельничука из СКА.

— Имеете в виду короткий отрезок в КХЛ в начале сезона, пока его не отправили в вышку?

— Да, считаю, что сезон он провел шикарный. Он очень прогрессирует и заслуживает больше игрового времени. В составе СКА он показал зрелую игру, как будто не одну сотню матчей в КХЛ провел. Действовал четко, помогал команде побеждать и выдал хорошую статистику. Но и вытеснившего его Александра Самонова тоже надо позитивно отметить. Своей отличной игрой в «Витязе» он заслужил приглашение в СКА, а затем и в сборную.

— Вам бы хотелось получать больше игрового времени, чтобы на вас делали ставку как на первого номера, доверяли, как Игорю Бобкову в «Авангарде»?

— Тренер решает, кого ставить на игру. Естественно, любому профессиональному спортсмену хочется больше доверия и больше игрового времени. Если он этого не хочет, такого человека трудно назвать спортсменом. Играть и выигрывать больше, помогать команде — здоровое желание любого человека. Я не исключение.

— Как оцените ситуацию с Александром Георгиевым в «Нью-Йорк Рейнджерс»? В январе казалось, что его дни в команде сочтены после удачного дебюта в НХЛ Игоря Шестеркина. Сейчас, по слухам, после сезона клубу придется отправлять на выход такую легенду, как Хенрик Лундквист.

— Я, в принципе, в этом и не сомневался. Ведь Георгиев и Шестеркин — два молодых и перспективных вратаря, еще не вышедших на свой пик. Они только в фазе роста. А уже показывают отличную игру. Игорь показал себя в АХЛ, спокойно и планомерно там работал, пришел в НХЛ и сразу же заиграл. Жаль, что ненадолго выбыл из-за неприятного ДТП. Но здорово, что уже восстановился и вновь показывает себя хорошо. А Саня Георгиев уже не первый сезон играет на солидном уровне. Он заслуживает хороший контракт в следующем году. Поэтому считаю, что в НХЛ появился отличный русский дуэт сильных вратарей, которые будут расти за счет конкуренции друг с другом.

— Вы с Игорем и Александром 1995 года рождения. Как и упомянутые вами Сорокин, Билялов и Бочаров. А Андрей Василевский всего на один год старше всех вас. Есть объяснение, откуда у России в одном поколении столько сильных вратарей?

— На самом деле, я тоже на это обратил внимание, когда смотрел статистику вратарей. Несколько раз задавался вопросом, почему такой урожайный год сложился. Одно время пятерка лучших вся была 1995 года рождения. Не знаю, почему так. Как-то все уродились в это время.