Лига без наций: почему топ-клуб КХЛ против усеченного плей-офф

Пандемия коронавируса привела к отменам и переносам многих спортивных мероприятий по всему миру, что значительно усложнит их организацию. Пострадала и Континентальная хоккейная лига (КХЛ). В среду казанский «Ак Барс» официально предложил завершить сезон. В клубе отметили, что в нынешних условиях продолжение тренировочного процесса подвергает большому риску игроков, персонал клубов и их семьи. Также в своем заявлении руководители самого титулованного клуба КХЛ отметили, что в случае организации усеченного плей-офф — без казахстанского «Барыса» и финского «Йокерита» — проведение Кубка Гагарина не имеет смысла.

Риски высоки

Ранее «Йокерит» и «Барыс» объявили о добровольном снятии с турнира из-за того, что их страны закрыли выезд за рубеж и отменили проведение массовых мероприятий. Обе команды были в числе восьми коллективов, прошедших во второй раунд плей-офф. Их серии должны были стартовать во вторник. Теперь среди участников остались только шесть российских команд — помимо «Ак Барса», это московские ЦСКА и «Динамо», петербургский СКА, уфимский «Салават Юлаев» и «Сибирь».

КХЛ после отказа «Йокерита» и «Барыса» объявила, что проработает формат проведения соревнования с участием шести команд. Сам Кубок Гагарина был приостановлен до 10 апреля. После этого «Ак Барс» сообщил, что обратился в КХЛ с просьбой оперативно рассмотреть вопрос о досрочном завершении сезона-2019/20 без определения обладателя Кубка Гагарина.

Выступление «Ак Барса» еще больше обострило споры относительно того, стоит ли пытаться возобновить сезон или его лучше досрочно завершить без определения победителя, как сделали некоторые европейские страны. Кроме того, руководство Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) объявило, что в ближайшее время отменит и майский чемпионат мира в Швейцарии.

— Пока еще есть шанс возобновить клубный сезон, тем более с учетом отмены чемпионата мира, — поделился с «Известиями» один из самых влиятельных хоккейных агентов, Шуми Бабаев. — Я не вижу проблем, чтобы сейчас распустить команды, а затем их собрать. Конечно, если проблема с коронавирусом не решится в ближайшие месяцы, концовку сезона невозможно будет провести в июле и августе, когда надо начинать следующий чемпионат. Но в мае и июне все эти матчи сыграть реально. От КХЛ просто нужна четкая «дорожная карта».

Снимается с турнира?

Во вторник с предложением отменить концовку плей-офф выступил капитан команды «Ак Барса» и самый титулованный игрок КХЛ Данис Зарипов. Он заявил, что самым главным в этой ситуации будет наша общая победа над коронавирусом.

— Я выступаю за то, чтобы в этом сезоне отменить плей-офф, думаю, лига примет правильное решение, — заявил Зарипов в интервью клубному сайту. — Мы, возможно, не осознаем до конца, насколько серьезной может быть ситуация, связанная с распространением коронавируса. Нужно сделать всё возможное, чтобы минимизировать риск не только для своих близких, но и для наших болельщиков, для всех жителей страны.

При этом в некоторых СМИ и Telegram-каналах был опубликован скрин-шот проекта письма президенту КХЛ Алексею Морозову, в котором утверждается, что клуб оставляет за собой возможность одностороннего выхода из розыгрыша плей-офф, если он будет продолжен после 10 апреля. Многими это было воспринято как жесткий ультиматум со стороны топ-клуба в адрес лиги. Правда, пока достоверно неизвестно, остались ли заявления об одностороннем выходе в окончательном варианте письма и в какой форме.

Еще больше запутало ситуацию заявление министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова.

— Решение принимать лиге, но мы видим ситуацию с другой стороны, есть напряжение, особенно у иностранных ребят, они все переживают, — заявил он журналистам. — Конечно, никто не отстраняется, и клуб будет продолжать сезон, если он будет восстановлен. В любом случае клуб находится в системе координат КХЛ, ни о каком самоустранении речи нет.

По словам источника «Известий» в «Ак Барсе», республиканский минспорт не имеет отношения к клубу.

Вариант с отменой сезона в КХЛ уже рассматривают.

— Если ситуация сложится неблагоприятно, мы не сможем доиграть чемпионат. Но сейчас я не хочу об этом думать. КХЛ будет делать всё для того, чтобы продолжить чемпионат после того, как угроза здоровью болельщиков и игроков пройдет — такое заявление Алексея Морозова распространила пресс-служба лиги.

Между тем в заявлении «Ак Барса» также упоминается о том, что будет потеряна спортивная составляющая турнира в случае отсутствия в нем «Йокерита» и «Барыса», а также если встречи снова станут проводить без зрителей. При пустых трибунах играли последний матч первого раунда плей-офф между московскими «Спартаком» и «Динамо».

— Финский и казахстанский клубы снялись потому, что такое решение приняли их государства в рамках борьбы с пандемией COVID-19, — заявил «Известиям» чемпион мира – 1993 Андрей Николишин. — И удивительно, что КХЛ сразу после этого не остановила турнир. Она на то и континентальная лига, что в ней участвуют команды из нескольких стран. Значит, надо учитывать интересы всех участников. К тому же в России приняты те же меры в борьбе с вирусом. Поэтому заявление «Ак Барса» совершенно правильное. Например, в НХЛ сразу взяли ситуацию под своей контроль, обсудили ситуацию со всеми владельцами клубов и оперативно приняли решение. Так же надо сделать и в КХЛ.

Вечером 16 марта в КХЛ заявили, что турнир приостановлен на неделю. Днем 17-го числа, после совещания в Министерстве спорта РФ, КХЛ наряду с футбольной премьер-лигой и баскетбольной Единой лигой ушли на перерыв до 10 апреля.

— Все эти заявления «Ак Барса», «Йокерита», «Барыса» происходят от неизвестности, от отсутствия четкой «дорожной карты», — считает Шуми Бабаев. — Если бы им сразу внятно сказали, что мы возобновим сезон условно 15 или 30 апреля, а пока вы можете распустить игроков по домам, то клубы спокойно адаптировались к ситуации. Другой вопрос, когда ты не знаешь, что должен делать и что будет дальше, у тебя заканчиваются контракты с игроками, иностранцы просят отпустить их домой, а ты заставляешь их тренироваться. А как вы будете продлевать контракты, когда наступит исходная дата окончания сезона? Любой игрок скажет, что он тренировался и выполнял свои обязательства, поэтому не должен оставаться в клубе.

По словам агента, в НХЛ четко обозначили, что оставшаяся часть сезона сдвигается, а пока хоккеисты могут разъезжаться по домам. Но они должны быть готовы вернуться в расположение клубов, если ситуация разрешится и режим карантина постепенно будет снят.

Помимо КХЛ, также приостановлены соревнования в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Часть команд уже распустила своих игроков по домам, а часть продолжает проводить тренировки.