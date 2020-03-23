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Абэ призвал изменить формат ОИ-2020

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Stanislav Kogiku
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал не проводить летние Олимпийские игры 2020 года в Токио в той форме, которая была заявлена изначально, на фоне распространения коронавируса. Об этом японский лидер заявил в понедельник, 23 марта.

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«Я думаю, что ситуация в мире сейчас не такая, чтобы проводить Олимпиаду», ― пояснил Абэ. Его слова приводит ТАСС.

Премьер также заявил, что надеется обсудить вопрос проведения Игр с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

Ранее, 23 марта, Синдзо Абэ допустил перенос сроков Олимпийских игр в Токио на иные даты.

Также руководитель оргкомитета токийской олимпиады Ёсиро Мори опроверг возможность отмены проведения Игр из-за коронавируса. Он подчеркнул, что соревнования могут быть перенесены на другие даты.

Мори рассказал, что во время телефонного разговора с Томасом Бахом они обсудили вариант переноса дат проведения Олимпиады на другие сроки. Глава оргкомитета отметил, что в Японии «мы не настолько безрассудны, чтобы следовать изначальному плану» в связи со сложившейся в мире ситуацией по коронавирусу.

В начале месяца аналитики подсчитали убытки Японии в случае отмены Игр. Они могут составить порядка $74 млрд.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 294 тыс. случаев заболевания, скончались 12 944 человека.

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