Глава МОКа прокомментировал возможную отмену Олимпиады

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что возможная отмена Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за коронавируса является несправедливым решением. Об этом он рассказал 21 марта в интервью немецкому изданию SWR Sport.

«Для этой ситуации нет идеального решения... Вы не можете отложить Олимпийские игры до следующей субботы, как футбольный матч. Мы следим за ситуацией 24 часа в сутки. Отмена Игр разрушит олимпийские мечты более 11 тыс. спортсменов из 206 национальных олимпийских комитетов и команды беженцев», — сказал Бах.

Глава МОКа отметил, что организация Олимпиады требует огромных затрат сил и средств, в связи с чем принятие решения об отмене или переносе осуществимо только при полной проработке его последствий. Ранее свою позицию он высказывал газете The New York Times, назвав любые спекуляции на тему закрытия или переноса Олимпиады преждевременными.

Отмечается, что уже несколько национальных олимпийских комитетов обратились в МОК с призывом перенести токийскую Олимпиаду из-за пандемии коронавируса. Многие спортсмены высказали свое недовольство из-за ограниченных возможностей тренировок. Руководство олимпийского комитета и власти Японии занимают последовательную позицию, заявляя, что Игры состоятся в намеченные сроки.

20 марта глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев подчеркнул, что Олимпиаду-2020 необходимо перенести или провести их при пустых трибунах во избежание заражения COVID-19.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры — с 25 августа по 6 сентября. Предыдущие японские Олимпийские игры состоялись в 1964 году с 10 по 24 октября.