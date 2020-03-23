МПК поддержал решение МОК определить судьбу Олимпиады в течение месяца

Международный паралимпийский комитет (МПК) поддержал Международный олимпийский комитет (МОК) по решению об определении возможных сроков Олимпиады в Токио из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе МПК от 22 марта.

В этот же день стало известно о том, что президент МОК Томас Бах совместно с Организационным комитетом Токио-2020 и властями Японии в течение четырех недель примет решение относительно проведения международных соревнований. 22 марта глава Олимпийского комитета опубликовал письмо спортсменам, где рассказал о важности анализа ситуации в сфере здравоохранения на фоне пандемии для предоставления окончательного ответа о проведении Олимпиады.

При этом президент МПК Эндрю Парсон заявил, что здоровье и благополучие участников международных Игр является приоритетным, а исполком паралимпийцев будет поддерживать МОК на всех этапах определения о возможном изменении сроков ОИ-2020.

Еще 21 марта Томас Бах заявлял, что возможная отмена Олимпийских игр из-за коронавируса станет несправедливым решением. А в интервью газете The New York Times глава МОК называл любые спекуляции на тему закрытия или переноса Олимпиады преждевременными.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры — с 25 августа по 6 сентября.