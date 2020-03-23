Прямой эфир
Сюжет:

МПК поддержал решение МОК определить судьбу Олимпиады в течение месяца

0
Фото: TASS/Zuma/Eurokinissi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный паралимпийский комитет (МПК) поддержал Международный олимпийский комитет (МОК) по решению об определении возможных сроков Олимпиады в Токио из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе МПК от 22 марта.

«Готовы выступить без зрителей, лишь бы Игры прошли в срок»
Пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Марина Голядкина — о тренировках перед Олимпиадой, подводных рекордах и любви к балету

В этот же день стало известно о том, что президент МОК Томас Бах совместно с Организационным комитетом Токио-2020 и властями Японии в течение четырех недель примет решение относительно проведения международных соревнований. 22 марта глава Олимпийского комитета опубликовал письмо спортсменам, где рассказал о важности анализа ситуации в сфере здравоохранения на фоне пандемии для предоставления окончательного ответа о проведении Олимпиады.

При этом президент МПК Эндрю Парсон заявил, что здоровье и благополучие участников международных Игр является приоритетным, а исполком паралимпийцев будет поддерживать МОК на всех этапах определения о возможном изменении сроков ОИ-2020.

Еще 21 марта Томас Бах заявлял, что возможная отмена Олимпийских игр из-за коронавируса станет несправедливым решением. А в интервью газете The New York Times глава МОК называл любые спекуляции на тему закрытия или переноса Олимпиады преждевременными.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры — с 25 августа по 6 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Канадская спортсменка обвинила МОК в безответственности из-за COVID-19
Подсчитаны потери Японии в случае отмены Олимпиады

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020