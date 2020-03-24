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Олимпийский комитет в США призвал отложить летние Игры в Токио

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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Олимпийский комитет США призвал Международный олимпийский комитет (МОК) отложить летние Олимпийские игры-2020 в Токио из-за коронавируса после опроса спортсменов своей сборной. Об этом сообщается на сайте организации.

Всего было опрошено 1780 спортсменов. Комитет пришел к выводу, что проблемы с распространением коронавируса к концу лета могут быть решены, однако будет сложно преодолеть сбои в условиях тренировок в допинг-контроле и процессе квалификации.

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Американский олимпийский комитет посчитал вариант отсрочки Игр наиболее перспективным и призвал МОК принять необходимые меры для обеспечения безопасного и справедливого проведения соревнований для всех участников.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. Ранее, 23 марта, глава МОКа Томас Бах заявил, что решение о судьбе Игр в свете пандемии коронавируса будет принято в течение четырех недель.

Днем ранее он опубликовал письмо спортсменам, где рассказал о важности анализа ситуации в сфере здравоохранения на фоне пандемии для предоставления окончательного ответа о проведении Олимпиады. Позднее член МОКа Дик Паунд сообщил, что решение об отсрочке Олимпиады-2020 в Токио уже принято.

Также 23 марта Олимпийский комитет России призвал российских спортсменов сохранять спокойствие и продолжать подготовку к предстоящим Играм в Токио.

Ранее в этот же день олимпийские комитеты Австралии и Канады заявили, что откажутся от участия в Олимпийских играх, если они состоятся летом текущего года. Эти страны призывают отложить проведение Игр на один год, пока не завершится пандемия коронавируса. Олимпийский комитет Нидерландов также выразил обеспокоенность относительно целесообразности проведения ОИ-2020, но пока не делал каких-либо жестких заявлений.

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