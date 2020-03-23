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Тягачев заявил о намерении России продолжать готовиться к Олимпиаде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российские спортсмены будут готовиться к летним Олимпийским играм в Японии, пока олимпийское руководство не примет решения о переносе или отмене соревнований в 2020 году. Об этом в понедельник, 23 марта, рассказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев.

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«Мы не будем повторять то, что сделали Канада и Австралия. По многим причинам австралийцы и канадцы могут быть солидарны. Также они не такие уж сильные в лете — что канадцы, что австралийцы, у них есть только отдельные результаты», — цитирует Тягачева НСН.

По его словам, Россия всегда действует в соответствии с состоянием по коронавирусу и опасениями на этот счет.

«Нам нужно тренироваться, готовясь к Олимпиаде, но шагая в ногу со временем решений МОК, предложений японских руководителей и медиков. Готовиться надо, при возможности участвовать», — сказал он.

Почетный президент добавил, что у России есть определенные требования к участию команды страны — допуск под российским флагом и гимном.

Ранее в этот же день ОКР призвал российских спортсменов сохранять спокойствие и продолжать подготовку к предстоящим Играм в Токио.

Ранее в этот же день олимпийские комитеты Австралии и Канады заявили, что откажутся от участия в Олимпийских играх, если они состоятся летом текущего года, сообщается на сайте aif.ru. Эти страны призывают отложить проведение Игр на один год, пока не завершится пандемия коронавируса. Олимпийский комитет Нидерландов также выразил обеспокоенность относительно целесообразности проведения ОИ-2020, но пока не делал каких-либо жестких заявлений.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. Ожидается, что окончательное решение об их проведении будет принято в течение четырех недель.

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