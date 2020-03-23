ОКР призвал спортсменов не паниковать и продолжать готовиться к Играм

Олимпийский комитет России (ОКР) призвал спортсменов сохранять спокойствие и продолжать подготовку к предстоящим Играм в Токио. Об этом сообщается на сайте комитета в понедельник, 23 марта.

«Паника — худшее средство в существующих обстоятельствах. ОКР призывает всех участников спортивного сообщества сохранять олимпийское спокойствие, действовать планомерно и конструктивно в рамках подготовки к Играм 2020 года», — сказано в сообщении.

При этом ОКР подчеркивает, что в существующих эпидемиологических условиях комитет находится «в ежедневном режиме обсуждения ситуации» с Международным олимпийским комитетом.

«Мы не сомневаемся, что МОК и оргкомитет Игр 2020 года примут взвешенные решения, продиктованные логикой происходящего и основанные на всестороннем анализе потенциально возможных сценариев развития ситуации», — отмечается в заявлении.

В ОКР отмечают, что Олимпийские игры должны проводиться в атмосфере всеобщего праздника, поэтому любые ограничения и угрозы наносят удар не только по духу, но и по самой сути спортивных соревнований.

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. Ожидается, что окончательное решение об их проведении будет принято в течение четырех недель.

Глава оргкомитета Олимпиады-2020 Ёсиро Мори заверил, что Игры состоятся, но их формат обсуждается. Известно, что по «изначальному плану» соревнования проводиться не будут. Перенос Олимпиады на следующий год рассматривается как один из вариантов в условиях пандемии коронавируса.

Перенос соревнований также допустил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, добавив, что для организаторов главное — позаботиться о здоровье спортсменов и зрителей.