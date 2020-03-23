В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Олимпиады-2020

Вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Токио в Кремле не обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 марта.

Журналисты спросили Пескова, рассматривает ли Россия возможный отказ от участия в Олимпиаде-2020 на фоне пандемии коронавируса.

«Это не вопрос президенту, не вопрос его пресс-секретарю», — ответил он, переадресовав вопрос к Международному олимпийскому комитету (МОК) и Олимпийскому комитету России (ОКР).

От участия в соревнованиях уже оказались Канада и Австралия. Официальная Оттава призвала перенести проведение Игр на следующий год, Канберра заявила, что их спортсмены тренируются по всему миру и собрать их в команду возможности нет.

Глава оргкомитета Олимпиады-2020 Ёсиро Мори заверил, что Игры состоятся, но их формат обсуждается. Известно, что по «изначальному плану» соревнования проводиться не будут. Перенос Олимпиады на следующий год рассматривается как один из вариантов в условиях пандемии коронавируса.

Перенос соревнований также допустил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, добавив, что для организаторов главное — позаботиться о здоровье спортсменов и зрителей, пишет «Газета.ру».

Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. Ожидается, что окончательное решение об их проведении будет принято в течение четырех недель.

В начале месяца аналитики подсчитали убытки Японии в случае отмены Игр. Они могут составить порядка $74 млрд.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 294 тыс. случаев заболевания, скончались 12 944 человека.