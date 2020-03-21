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Участники «Евровидения» выступят в 2021 году с новыми песнями

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Фото: TASS/Zuma/Aleksandr Gusev
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Участники «Евровидения» должны будут выступить в 2021 году с новыми песнями, говорится в сообщении на сайте музыкального конкурса, размещенном 20 марта.

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«В соответствии с правилами международного песенного конкурса «Евровидение» песни этого года не имеют право быть представлены в конкурсе в 2021 году», — отметили организаторы.

Европейский вещательный союз (EBU) также заявил о рассмотрении альтернативной программы, а не соревнования, для участников отмененного из-за пандемии коронавируса «Евровидения-2020». В частности, анонсировано создание развлекательного контента на основе отобранных композиций для его демонстрации на онлайн-платформах в ближайшие месяцы.

При этом EBU подчеркивает, что страны — участницы международного конкурса могут сами решить, кого из артистов они направят в следующем году.

Российская группа Little Big представила конкурсную песню к «Евровидению» 12 марта. Клип на трек под названием Uno за пять дней набрал более 33 млн просмотров на YouTube, став самым популярным видео среди других видео участников текущего года. Пользователи особенно оценили танцора из ролика, который покорил интернет и зарубежные СМИ. Участники музыкальной группы поддержали отмену музыкального конкурса из-за пандемии.

19 марта музыкальный критик Борис Барабанов дал свой прогноз выступлению Little Big на «Евровидении» в 2021 году.

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