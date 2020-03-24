Путин приехал на стройку больницы в Коммунарке

Президент России Владимир Путин прибыл на стройплощадку будущей больницы в московском поселке Коммунарка. Об этом во вторник, 24 марта, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Решение о поездке было принято во время совещания о мерах борьбы с коронавирусом, которое ранее 24 марта проводил глава государства. В нем принимали участие вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Собянин предложил президенту осмотреть новую больницу с вертолета, как только строительство завершится. Однако Путин заявил, что хочет поехать на объект сразу после завершения встречи.

23 марта Собянин открыл отделение для пациентов с коронавирусом в столичной клинической больнице № 67. В настоящее время отделение рассчитано на 330 коек с 20 койками реанимации. При необходимости общее число коек можно увеличить до 500. Также для приема таких пациентов подготовлены отделения в ГКБ № 40 в Коммунарке, ИКБ № 1 и № 2, отделения в челюстно-лицевом госпитале для ветеранов войн, ДГКБ имени Башляевой и НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Строительство инфекционного медицинского центра в «новой Москве», по словам источника в строительном комплексе столицы, планируется закончить в начале апреля. Он рассчитан на 500 мест, в том числе 250 реанимационных.