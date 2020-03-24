В Госдуме предложили лишать свободы на срок до 7 лет за нарушение карантина

В Госдуме предложили наказание до семи лет лишения свободы или штраф в размере до 2 млн рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сообщили во вторник, 24 марта, на сайте парламента.

«За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, предлагается наказывать штрафом до 2 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от 4 до 5 лет, либо запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 3 до 5 лет, либо ограничением свободы на срок до 5 лет», — говорится в публикации.

Кроме того, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет.

Поправки, как отмечается, будут обсуждаться на заседании 25 марта.

Ранее стало известно, что к 18 марта режим самоизоляции в Москве нарушили более 200 человек.

Проект поправок в КоАП об ужесточении наказания за нарушение карантина разработал Минюст и 23 марта направил в правительство. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения по этому вопросу до 25 марта.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек.