Собянин предложил ввести карантин для пожилых во всех крупных городах
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить введение карантина для пожилых людей на все российские мегаполисы. Эту идею он озвучил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Люди старше 65 лет находятся в группе риска, напомнил Собянин. По его словам, вводить карантин для них нужно везде, где растет заболеваемость, «во всех миллионниках», передает «РИА Новости».
23 марта Собянин призвал пожилых москвичей, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать режим домашнего карантина, чтобы избежать заражения коронавирусом.
Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, представители данной группы граждан получат разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей. Половина этой суммы будет выплачена авансом, а оставшаяся часть — после окончания домашнего режима, если он не нарушался.
Кроме того, Собянин обязал операторов связи не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, а также временно отменил взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.
По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались более 16,5 тыс. человек. В России на текущий момент 495 случаев заражения коронавирусом.