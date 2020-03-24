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Собянин предложил ввести карантин для пожилых во всех крупных городах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить введение карантина для пожилых людей на все российские мегаполисы. Эту идею он озвучил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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Люди старше 65 лет находятся в группе риска, напомнил Собянин. По его словам, вводить карантин для них нужно везде, где растет заболеваемость, «во всех миллионниках», передает «РИА Новости».

23 марта Собянин призвал пожилых москвичей, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать режим домашнего карантина, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, представители данной группы граждан получат разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей. Половина этой суммы будет выплачена авансом, а оставшаяся часть — после окончания домашнего режима, если он не нарушался.

Кроме того, Собянин обязал операторов связи не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, а также временно отменил взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались более 16,5 тыс. человек. В России на текущий момент 495 случаев заражения коронавирусом.

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