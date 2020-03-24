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Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 495

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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За последние сутки в 14 регионах России зафиксировано 57 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19. Таким образом, число инфицированных выросло до 495. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба во вторник, 24 марта.

Большинство новых заболевших, 28, находятся в Москве. Далее следуют Санкт-Петербург (пять случаев), Воронежская и Свердловская области (по четыре случая), Башкирия (три случая), Приморский край, Липецкая, Орловская и Ленинградская области (по два случая), а также Чечня, Татарстан, Калужская, Волгоградская и Самарская области (по одному случаю на каждый регион).

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В оперативном штабе отметили, что все заразившиеся за последние две недели посещали страны, где сложилась неблагоприятная обстановка по распространению вируса. Их поместили в инфекционные боксы, также определен круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, они обследуются.

В штабе отметили, что за последние сутки из больниц были выписаны пять человек: по одному в Московской и Кемеровской областях, три — в Красноярском крае. Всего с начала эпидемии от инфекции в России вылечились 22 человека.

Ранее во вторник глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минюсту, МВД, Минэкономразвития до 25 марта представить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 24 марта, в мире зафиксировано свыше 391 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 17 тыс. пациентов умерли, вылечились — чуть менее 103 тыс.

Для предотвращения распространения инфекции на территории России власти страны ввели экстренные меры, в частности, ограничив авиасообщение со всеми государствами мира. Мера не затрагивает полеты из Москвы в иностранные столицы. Также временно прекращена выдача виз иностранцам, ограничен въезд в страну для них.

Кроме того, в 80 российских регионах России действует режим повышенной готовности. Ограничено проведение массовых мероприятий, жителям рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, работодатели должны не допускать на рабочее место сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения. В правительстве допустили ужесточение профилактических мер.

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