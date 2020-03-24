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ЦБ объяснил рекомендацию обезопасить выдачу наличных через банкоматы

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Банк России разъяснил свою рекомендацию банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией их приема. Как говорится в сообщении регулятора, рекомендация касается банкнот, не прошедших обработку, и затронет только около четверти банкоматов.

Рекомендация была опубликована ранее в этот день, 24 марта. Она связана с распространением коронавируса и необходимостью регулярно обрабатывать купюры. Сами аппараты также должны дезинфицироваться в целях профилактики.

Всех касаются: можно ли подхватить коронавирус от денег из банкомата
Купюры в ресайклинговых АТМ не дезинфицируются, поскольку внесенные средства сразу выдаются другим клиентам

В ЦБ отметили, что речь идет только об аппаратах, работающих в режиме рециркуляции, то есть предусматривающих замкнутый цикл обращения наличных. Такие банкоматы принимают банкноты от одного клиента и выдают их же другому, при этом купюры не подвергаются специальной обработке в банке.

Такие аппараты впредь будут работать как традиционные банкоматы, то есть только на выдачу либо только на прием наличных. Всего же в стране около 75% традиционных аппаратов, и их рекомендация регулятора не касается, пишет «РИА Новости».

Также банкам рекомендовано обращать внимание клиентов на приоритетное использование безналичного способа оплаты — это позволит минимизировать распространение коронавирусной инфекции.

В Сбербанке отметили, что более 70% их банкоматов не имеют функции ресайклинга. В организации заявили ТАСС, что после отключения данной опции «клиенты не почувствуют разницы», ограничения на снятие наличных вводиться не будут.

Об опасности банкоматов-ресайклеров в условиях вспышки коронавируса ранее предупреждали представители крупнейших банков России. В разговоре с «Известиями» они объясняли, что в таких аппаратах купюры минуют инкассацию, а значит, не проходят обработку, и выдаются от одного пользователя другому. При этом вирус, как известно, сохраняется на бумаге в течение 3-4 дней.

В Гознаке же объясняли, что в банкнотной бумаге используются специальные добавки с биоцидными свойствами, которые замедляют размножение вирусов и бактерий.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек.

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