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Полицейские в Калининграде подали в суд на пятерых нарушителей карантина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Калининграде полицейские привлекли к административной ответственности пятерых человек, которые нарушили карантинный режим из-за ситуации с коронавирусом, материалы направлены в мировые суды. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону во вторник, 24 марта.

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На нарушителей составили протоколы по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)».

Ранее во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области сообщили, что двое пациентов сбежали из сочинской больницы в Екатеринбург, нарушив карантин. Беглецы недавно посещали Испанию и США. Теперь их ищут в уральской столице.

Ранее в тот же день СМИ сообщили, что в одном из маникюрных салонов в Пресненском районе Москвы задержали женщину, которая нарушила карантинный режим. Она недавно вернулась из Италии и находилась на карантине. Сотрудники салона вызвали полицию.

К 18 марта режим самоизоляции в столице нарушили более 200 человек.

Проект поправок в КоАП об ужесточении наказания за нарушение карантина разработал Минюст и направил в правительство. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения по этому вопросу до 25 марта.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек.

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