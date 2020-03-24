Собянин пригласил Путина осмотреть с вертолета новую больницу для пациентов с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил президента России Владимира Путина осмотреть с вертолета новую больницу для пациентов с коронавирусом, как только медцентр достроят.

С предложением градоначальник выступил 24 марта в ходе совещания у главы государства.

«Давайте поедем посмотрим, как это реально. Вообще Коммунарку посмотрим», — ответил Путин.

Как подчеркнул Собянин, за две недели строительства работу удалось выполнить на 40%. По его прогнозам, больница будет готова через три недели.

«Это огромная больница. Реально огромная. <…> Насыщение оборудованием огромное. Просто сейчас «сараи» строить бессмысленно. Надо строить такие сооружения, которые бы давали возможность с тяжелыми больными работать», — цитирует его «РИА Новости».

По оценке мэра города, строящийся центр больше Морозовской больницы. Учреждение объединено с общежитием для персонала. Половина коек — 260 из 500 — будут реанимационными.

Речь идет о комплексе в деревне Голохвастово Вороновского поселения, который должен стать дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ № 1. Медцентр строится с использованием быстровозводимых конструкций на достаточном удалении от жилых домов. Площадь объекта составит 80 тыс. кв. м.

Специально для этого учреждения будет создана замкнутая трехступенчатая система очистки медицинских и бытовых стоков: химическая, паровая, ультрафиолетовая.

23 марта в семи городских клинических больницах (ГКБ) в Москве открылись отделения для граждан с подозрением на коронавирус. В частности, для лечения заболевших COVID-19 подготовлены ГКБ № 40 в Коммунарке, ИКБ № 1 и № 2, отделения в челюстно-лицевом госпитале для ветеранов войн, ДГКБ имени Башляевой.

Столичные власти готовы в ближайшее время развернуть еще 10 корпусов, помимо строящегося центра в «новой Москве».

По состоянию на 24 марта в России диагностировано 495 случаев заболевания COVID-19, из них 57 — за последние сутки. 22 человека вылечились. Случаев летального исхода нет.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек.