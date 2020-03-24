Путин собрал совещание из-за ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин собрал совещание из-за ситуации с распространением заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2. На совещании присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

«Цель нашей встречи ясна. Мы с Татьяной Алексеевной [Голиковой] разговаривали, сейчас поговорим еще отдельно», — цитирует президента «РИА Новости» 24 марта.

Путин отметил, что через несколько часов встретится с правительством, чтобы также обсудить данную ситуацию.

По словам Собянина, за последние 10 дней из-за рубежа в Россию приехали 10 млн человек. Столичный градоначальник отметил, что пика распространения коронавируса удается избежать благодаря мерам, принятым ранее.

По последним данным, в России 495 случаев заражения коронавирусом нового типа.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. До 10 апреля запрещены все массовые мероприятия численностью более 50 человек, школы и колледжи столицы закрыты на карантин. Больничные листы будут выдавать всем находящимся на карантине, в том числе здоровым людям.

Пожилым людям и гражданам с с хроническими заболеваниями предписано не выходить из дома без крайней необходимости. Для компенсации возможных допрасходов им будет предоставлена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. рублей.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались более 16,5 тыс. человек.