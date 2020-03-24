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Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает «Интерфакс».

«В настоящее время у нас около 500 [человек под подозрением]. Часть еще неподтвержденных. Видим, реально где-то 80–90% подтвердится. Это не имеет значения, 400–500, динамика то есть достаточно высокая. Это серьезная история», — сказал Собянин на совещании у президента России Владимира Путина.

Он отметил, что сейчас восемь человек в столичных больницах находятся в состоянии средней тяжести.

«Вообще у нас восемь больных средней тяжести, из них два высокой степени тяжести. Один в Коммунарке и один в другой больнице, 52-й, по-моему», — подчеркнул Собянин.

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Градоначальник пояснил, что пациенты в состоянии высокой степени тяжести подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кроме того, Собянин попросил Путина поручить главам регионов взять меры по борьбе с коронавирусом под жесткий контроль.

«Мы подготовили поручения регионам, рассчитали, сколько каждому региону нужно коек, какого плана, отработали стандарты этих коек, стандарт больниц, сколько реанимационной помощи, сколько ИВЛ, сколько с кислородом коек и так далее», — добавил мэр столицы.

Ранее в этот же день Собянин оценил ход строительства инфекционной больницы в «новой Москве». Он отметил, что пока объект готов только на 40%, но его доделают в ближайшие несколько недель.

5 марта Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах.

По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались более 16,5 тыс. человек. В России на текущий момент 495 случаев заражения коронавирусом.

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