Собянин утвердил отсрочки по налогам и аренде для бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил отсрочки по налоговым и арендным платежам для бизнеса. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает «РИА Новости».

Меры принимаются для поддержки предпринимателей в условиях кризиса и ограничений из-за коронавируса, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

Президиум правительства Москвы принял постановление «Об отдельных мерах экономической поддержки в городе Москве», говорится в сообщении.

Меры поддержки первого пакета включают продление срока уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков-организаций, действующих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса, до 31 декабря 2020 года.

Также предусмотрено продление срока уплаты торгового сбора до 31 декабря 2020 года.

«Данные нормы вступят в силу со дня вступления в силу федерального закона, предоставляющего органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочие принимать решения о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов и сборов», — отмечается в материале.

Арендующие у Москвы помещения организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, освобождаются от арендной платы, в случае, если деятельность этих организаций была приостановлена в рамках режима повышенной готовности .

«Отсрочка внесения арендной платы за апрель, май, июнь 2020 года по договорам аренды земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности город Москвы, для организаций, действующих в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма — до 31 декабря 2020 года», — говорится в материале.

Аналогичные отсрочки и освобождения от внесения арендной платы предоставят городские предприятия и учреждения, сдающие в аренду земельные участки и объекты нежилого фонда.

На 50% снижаются платы по договорам на торговлю в нестационарных торговых объектах, размещенных в переходах и вестибюлях метрополитена Москвы — для субъектов малого и среднего предпринимательства на период действия режима повышенной готовности.

Ранее во вторник Собянин предложил распространить введение карантина для пожилых людей на все российские мегаполисы. Эту идею он озвучил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, представители данной группы граждан получат разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей.

По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 391 тыс. случаев заболевания, скончались более 17 тыс. человек. В России на текущий момент 495 случаев заражения коронавирусом.