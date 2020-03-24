В Москве намерены ежедневно проводить по 13 тыс. тестов на коронавирус

В Москве начнут делать по 13 тыс. тестов на коронавирус ежедневно. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросам здравоохранения у президента России Владимира Путина.

«Вчера сделали 3 тыс. тестов. До конца недели будут 13 тыс. делать в наших лабораториях», — приводит «РИА Новости» слова Собянина.

Он добавил, что сейчас в инфекционной больнице в Коммунарке идет апробация различных тест-систем, в том числе и зарубежных.

Накануне, 23 марта, Минздрав России сообщил о запуске серийного производства тестов на выявление коронавируса. Планируется, что их будут выпускать по 50 тыс. штук в сутки, а 21 марта Роспотребнадзор сообщил, что российские тест-системы на коронавирус переданы в 13 стран мира.

20 марта глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что вакцина от коронавируса, разрабатываемая их учреждением, будет готова через 11 месяцев.

19 марта Росздравнадзор дал разрешение на использование российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса SARS-CoV-2.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 391 тыс. случаев заболевания, скончались более 17 тыс. человек. В России на текущий момент 495 случаев заражения коронавирусом.