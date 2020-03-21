Российские тест-системы на коронавирус переданы в 13 стран мира. Ожидается поставка в Египет, Сербию и Венесуэлы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 марта на сайте Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 000 исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны-члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР. Ожидается поставка в Египет, Сербию и Венесуэлу», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что российские тест-системы помогли выявить первые случаи заражения коронавирусом в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане. Подчеркивается, что Роспотребнадзор продолжит оказание помощи для предотвращения распространения эпидемии коронавируса в мире.

Ранее 19 марта Росздравнадзор дал разрешение на использование российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса SARS-COV-2.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 20 марта число заболевших в России достигло 253.