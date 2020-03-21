Прямой эфир
Сюжет:

Российские тест-системы на коронавирус переданы в 13 стран

0
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские тест-системы на коронавирус переданы в 13 стран мира. Ожидается поставка в Египет, Сербию и Венесуэлы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 марта на сайте Роспотребнадзора.

Челночный побег: возвращение россиян из Латинской Америки взяли под контроль
Посольства в странах региона находятся в постоянном контакте со штабом МИД РФ

«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 000 исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны-члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР. Ожидается поставка в Египет, Сербию и Венесуэлу», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что российские тест-системы помогли выявить первые случаи заражения коронавирусом в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане. Подчеркивается, что Роспотребнадзор продолжит оказание помощи для предотвращения распространения эпидемии коронавируса в мире.

Ранее 19 марта Росздравнадзор дал разрешение на использование российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса SARS-COV-2.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 20 марта число заболевших в России достигло 253.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шойгу заявил об отсутствии заражений коронавирусом в Российской армии
В России появился альянс по борьбе с коронавирусом
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020