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В Крыму зафиксированы шесть случаев заболевания коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Республике Крым зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов во вторник, 24 марта.

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Все заболевшие — жители республики, которые вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Отмечается, что четверо заболевших — члены одной семьи, которая путешествовала по Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Еще два случая связаны с туристическими поездками в Литву и Бельгию.

«Всем заболевшим диагнозы подтверждены лабораторно в установленном порядке. Все больные госпитализированы в инфекционные отделения медицинских организаций Республики Крым, все находятся в отдельных боксах», — написал Аксенов в соцсети «ВКонтакте».

У четырех инфицированных заболевание проходит без симптомов, у двоих — состояние средней степени тяжести. Все пациенты получают необходимое лечение.

Также был определен круг лиц, с которыми контактировали инфицированные.

«Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Организовано лабораторное обследование данных лиц», — отметил Аксенов.

Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Крыма, организации и учреждения республики работают в режиме повышенной готовности.

21 марта диагноз «коронавирус» впервые подтвердился у жителя Крыма. Мужчина недавно вернулся на полуостров из Франции, въехал в регион через Украину. При этом он скрыл информацию о том, что был в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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