Списки россиян на выезд из стран с ограничениями сформируют 26 марта

Формирование списков россиян на выезд из стран, в которых введены ограничения из-за угрозы распространения коронавируса, завершится 26 марта в 14:00 по местному времени, сообщили во вторник, 24 марта, в МИД РФ.

«Обращаем внимание российских граждан, находящихся в тех государствах, где им требуется оказание помощи по возвращению на родину, что формирование списков для организации вывозных рейсов завершается в 14:00 по местному времени 26 марта», — говорится в заявлении.

Кроме того, в заявлении отмечается, что граждане РФ, испытывающие сложности с возвращением на родину из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, должны в ближайшее время передать свои данные в российские загранучреждения.

Ранее в этот же день Ростуризм сообщил о возвращении всех организованных туристов до 31 марта. По его данным, за неделю с 17 по 23 марта количество российских организованных туристов, находящихся за рубежом по линии туроператоров, сократилось со 100 тыс. человек до 57,8 тыс. человек. Большинство путешественников возвращаются в РФ из стран Карибского бассейна, стран Юго-Восточной Азии и Турции.

На прошлой неделе стало известно о возвращении около 50 тыс. организованных туристов в РФ за последнюю неделю. Россиян эвакуируют из Венгрии, Египта, Молдавии, Кипра, Португалии, Испании и других стран.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались более 16,5 тыс. человек. В России на текущий момент 495 случаев заражения коронавирусом.