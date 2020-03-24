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Эпидемиолог дал рекомендации по уходу за одеждой для защиты от коронавируса

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Фото: Depositphotos
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После поездок в метро или в общественном транспорте одежда не требует дополнительной стирки, чтобы обезопаситься от заражения новым коронавирусом COVID-19. Такое мнение высказал во вторник, 24 марта, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

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По словам эксперта, на одежде не будет вируса в достаточной концентрации для заражения, даже если случайно что-то на нее попадет.

«Только планово (стирать. — Ред.), вне зависимости от эпидемии», — цитирует эпидемиолога сайт aif.ru.

Лебедев также отметил, что отличной профилактикой против вирусов является проветривание на свежем воздухе, под лучами солнца.

«Солнечный свет не любят все респираторные вирусы», — заключил он.

Ранее в этот же день сообщалось, что за последние сутки в 14 регионах России зафиксировано 57 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19. Таким образом, число инфицированных в стране выросло до 495, пишет «Федеральное агентство новостей».

Для предотвращения распространения инфекции на территории России власти страны ввели экстренные меры, в частности, ограничив авиасообщение со всеми государствами мира. Мера не затрагивает полеты из Москвы в иностранные столицы. Также временно прекращена выдача виз иностранцам, ограничен въезд в страну для них.

Кроме того, в российских регионах России действует режим повышенной готовности. Ограничено проведение массовых мероприятий, жителям рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, работодатели должны не допускать на рабочее место сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения. В правительстве допустили ужесточение профилактических мер.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 24 марта, в мире зафиксировано свыше 391 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 17 тыс. пациентов умерли, вылечились чуть менее 103 тыс.

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