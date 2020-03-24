Опубликованы кадры замены флага ЕС на российский триколор в Италии

Итальянец Фредерико Кане поблагодарил Россию за помощь стране в борьбе с коронавирусом. В Facebook он опубликовал ролик, на котором снял флаг Евросоюза и вместо него установил российский триколор.

ЕС отказался помогать Италии в борьбе с эпидемией коронавируса. Из всех стран Европы именно она пострадала больше всего, но получила поддержку только от России, сообщает телеканал «360».

Кане поблагодарил Россию, а также лично президента Владимира Путина. «Мы думаем так: друзья познаются в беде. Спасибо президенту Путину, спасибо России», — написал он в описании к ролику.

За несколько часов было сделано более 30 тыс. репостов видео.

21 марта Путин пообещал помочь Италии в борьбе с распространением коронавируса. 22 марта стороны договорились, что команда российских специалистов с медицинским грузом отправится в Италию, передает «Федеральное агентство новостей».

23 марта десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию. На следующий день в республику прибыло еще четыре самолета с медпомощью для борьбы с коронавирусом.

24 марта Минобороны РФ заявило, что российские военные медики будут работать в итальянском городе Бергамо.

В Италии с начала эпидемии инфицированы почти 64 тыс. человек, из которых умерли чуть более 6 тыс. и почти 7,5 тыс. излечились.

Накануне в Италии зафиксировали снижение смертности от коронавируса. 21 марта был зафиксирован рекорд в 793 человека, на следующий день умер 651 человек, затем — 602 человека.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек.